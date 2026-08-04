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Bokaro News: फैमिली काउंसलिंग सेंटर में आए चार मामले

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: गोमिया में फैमिली काउंसलिंग सेंटर की बैठक हुई, जिसमें वरुण प्रजापति को सभापति चुना गया। चार नए मामले सुने गए, जिनमें पीड़ित मोनी परवीन, शब्बू परवीन और सोनी खातून शामिल हैं। पूर्व मुखिया अवधेश पटवा को उपाध्यक्ष बनाया गया, जबकि अन्य पदों पर भी नए सदस्य नियुक्त किए गए।

Bokaro News: फैमिली काउंसलिंग सेंटर में आए चार मामले

Bokaro News: गोमिया। फैमिली काउंसलिंग सेंटर बोकारो की साप्ताहिक बैठक शाखा हज़ारी मोड़ गोमिया में की गई। सर्वसम्मति से वरुण प्रजापति सभापति चुने गए। अलग-अलग क्षेत्र से चार नए मामले सेंटर में आये जिसे सुना समझा गया। पहला मामला पीड़ित मोनी परवीन से है जिसके पति राजस्थान सें है। दूसरा मामला पीड़िता शब्बू परवीन जिसके पति बिहार शरीफ नालंदा बिहार से हैं। तीसरा मामला पीड़िता सोनी खातून, पति शब्बीर खान जो आगरा उत्तर प्रदेश से हैं। पूर्व मुखिया अवधेश पटवा को शाखा का उपाध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष हरि प्रजापति, उपाध्यक्ष घनश्याम प्रसाद, सचिव रीता पांडे, लेखाकार त्रिभुवन जी, बद्री प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद आदि थे।

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