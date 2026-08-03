Bokaro News: श्री अय्यप्पा पब्लिक स्कूल में तीन दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट बूट कैंप संपन्न

द फ्यूचर क्लासरूम- अनलॉक न्यू होराइजन्स विषय पर आधारित कार्यशाला में शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण पद्धति, नेतृत्व कौशल, प्रभावी संचार व भविष्य उन्मुख शिक्षा की जानकारी दी गई। कार्यशाला का नेतृत्व स्कूल फॉर ऑल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुरोजित साहा ने किया। पहले दिन उन्होंने एचआर प्रमुख व सॉफ्ट स्किल्स प्रशिक्षक ऋचा के साथ केस स्टडी के माध्यम से शिक्षकों को कक्षा की चुनौतियों के व्यावहारिक समाधान बताए।

प्रशिक्षण का विवरण

दूसरे दिन व्यावसायिक ईमेल लेखन पर प्रशिक्षण दिया गया। वहीं बेंगलुरु स्थित इनलंगुआ की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सविता रेड्डी ने ऑनलाइन सत्र में जीवन के उद्देश्य, भावनात्मक बुद्धिमत्ता व नेतृत्व क्षमता पर विचार साझा किए। समापन दिवस पर शिक्षाविद् डॉ. शिल्पा हिवाले ने नवीन शिक्षण पद्धतियों व छात्र-केंद्रित शिक्षा पर मार्गदर्शन दिया। मॉन्ट फोर्ट अकादमी, धनबाद के प्राचार्य डॉ प्रशांत कुमार ने भी हैप्पी क्लास विषय पर सत्र लिया। अध्यक्ष पी राजगोपाल ने कहा कि सतत प्रशिक्षण से शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में सक्षम बनते हैं। निदेशक डॉ एसएस महापात्र व प्रधानाचार्या पी. शैलजा जयकुमार ने कार्यशाला को शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम में उपाध्यक्ष शशीन्द्रन करात, मोहनन आर नायर, महासचिव ईएस सुसीलन, कोषाध्यक्ष बालाचंद्रन व अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।