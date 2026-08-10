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Bokaro News: प्रगति पब्लिक स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी, छात्रों ने दिखाए नवाचार के मॉडल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: पेटरवार फोटो 02 विज्ञान प्रदर्शनी का अवलोकन करते निदेशक रविप्रगति पब्लिक स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी, छात्रों ने दिखाए नवाचार के मॉडलप्रगति पब्लिक स्क

Bokaro News: प्रगति पब्लिक स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी, छात्रों ने दिखाए नवाचार के मॉडल

Bokaro News: पेटरवार, प्रतिनिधि। पेटरवार स्थित प्रगति पब्लिक स्कूल में सोमवार को विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन उत्साह और उमंग के साथ किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन विद्यालय के प्रधानाचार्य कुमार अनिमेष एवं निदेशक रवि कुमार तांती ने संयुक्त रूप से किया। प्रदर्शनी में छात्र-छात्राओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण संरक्षण तथा दैनिक जीवन से जुड़े कई उपयोगी और आकर्षक वर्किंग मॉडल प्रस्तुत किए। विद्यार्थियों ने अपने मॉडल्स की कार्यप्रणाली को आत्मविश्वास के साथ समझाया, जिसे देखने पहुंचे अभिभावकों और शिक्षकों ने सराहा। विभिन्न स्टॉलों पर बच्चों की वैज्ञानिक सोच, रचनात्मकता और नवाचार की झलक देखने को मिली। प्रधानाचार्य कुमार अनिमेष ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तार्किक सोच और नवाचार की भावना को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

समापन समारोह में प्रधानाचार्य और निदेशक ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों की प्रशंसा की तथा प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत करने की घोषणा की। विद्यालय प्रबंधन ने कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान देने वाले सभी शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों के प्रति आभार व्यक्त किया।

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