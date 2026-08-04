Bokaro News: रेनबो यूनाइटर और कौशिक स्पोर्टिंग क्लब अगले दौर में
Bokaro News: रेनबो यूनाईटर व कौशिक स्पोर्टिंग क्लब बंगाल ने जीते अपने मैच रेनबो यूनाइटर और कौशिक स्पोर्टिंग क्लब अगले दौर मेंरेनबो यूनाइटर और कौशिक स्पोर्टिंग क्लब
Bokaro News: रॉयल फुटबॉल क्लब की ओर से आयोजित 19वीं डीसी मेमोरियल आमंत्रण फुटबॉल टूर्नामेंट में सोमवार को दो रोमांचक मुकाबले खेले गए। प्लस टू उच्च विद्यालय सेक्टर-8ए मैदान में हुए पहले मैच में रेनबो यूनाइटर फुटबॉल क्लब सेक्टर-11 ने प्रिया बागान तेनुघाट को 2-0 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। विजेता टीम के करण ने चौथे और 30वें मिनट में गोल दागकर टीम को जीत दिलाई। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए करण को मैन ऑफ द मैच चुना गया। दूसरे मुकाबले में कौशिक स्पोर्टिंग क्लब, बंगाल ने टुडू ब्रदर्स चंद्रपुरा को टाईब्रेकर में 1-0 से पराजित किया। निर्धारित समय तक दोनों टीमें गोलरहित बराबरी पर रहीं।
शानदार गोलकीपिंग के लिए कौशिक स्पोर्टिंग क्लब के नक्सल मरांडी को मैन ऑफ द मैच पुरस्कार दिया गया। मैचों का संचालन मनोज कुमार महतो, निर्मल मांझी, मुरलीधर महतो, विनोद बोदरा और लक्ष्मण कुमार यादव ने किया।
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