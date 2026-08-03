Bokaro News: दी पेन्टिकॉस्टल असेंबली स्कूल में हिंदी कविता पाठ प्रतियोगिता आयोजित
Bokaro News: दी पेन्टिकॉस्टल असेंबली स्कूल में हिंदी कविता पाठ प्रतियोगितादी पेन्टिकॉस्टल असेंबली स्कूल में हिंदी कविता पाठ प्रतियोगिता आयोजितदी पेन्टिकॉस्टल असेंब
Bokaro News: बोकारो, प्रतिनिधि। दी पेन्टिकॉस्टल असेंबली स्कूल में सोमवार को हिंदी कविता पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में कक्षा प्रथम से पंचम तक के कुल 30 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के दौरान प्रत्येक प्रतिभागी ने स्पष्ट उच्चारण, प्रभावशाली प्रस्तुति, सशक्त अभिव्यक्ति तथा मंच संचालन कौशल से उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। विद्यार्थियों ने प्रकृति, देशभक्ति, नैतिक मूल्यों और बाल-रुचि जैसे विविध विषयों पर आधारित कविताओं का पाठ किया। बच्चों ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने विचार प्रस्तुत कर भाषाई दक्षता और रचनात्मक सोच का उत्कृष्ट परिचय दिया। प्रतियोगिता के अंत में विजेता विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया, जबकि सभी प्रतिभागियों को उनके उत्साह, समर्पण और उत्कृष्ट प्रयासों के लिए बधाई दी गई।
कार्यक्रम ने विद्यार्थियों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि और आत्मविश्वास को नई ऊर्जा प्रदान की।
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