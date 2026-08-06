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Bokaro News: मतदाता सूची प्रारूप के प्रदर्शन में महिलाओं की बढ़ी भागीदारी, पेटरवार के 73 बूथों पर चला सत्यापन अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: मतदाता सूची प्रारूप के प्रदर्शन में महिलाओं की बढ़ी भागीदारी, पेटरवार के 73 बूथों पर चला सत्यापन अभियानमतदाता सूची प्रारूप के प्रदर्शन में महिलाओं की

Bokaro News: मतदाता सूची प्रारूप के प्रदर्शन में महिलाओं की बढ़ी भागीदारी, पेटरवार के 73 बूथों पर चला सत्यापन अभियान

Bokaro News: पेटरवार, प्रतिनिधि। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चल रहे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान-2026 के तहत बुधवार को गोमिया विधानसभा क्षेत्र संख्या-34 के अंतर्गत पेटरवार प्रखंड के 73 मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची का प्रारूप प्रदर्शित किया गया। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की उल्लेखनीय भागीदारी देखने को मिली। मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में महिलाएं मतदाता सत्यापन प्रपत्र और प्रारूप मतदाता सूची के साथ पहुंचीं। बूथ लेवल ऑफिसरों (बीएलओ) की सहायता से उन्होंने अपने नाम, पिता या पति का नाम, आयु तथा अन्य विवरणों का मिलान किया। साथ ही नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं का पंजीकरण कराने, मतदाता सूची में त्रुटियों के सुधार और पता परिवर्तन के लिए आवेदन जमा किए गए। अभियान के तहत मृत अथवा अन्य स्थानों पर स्थानांतरित हो चुके मतदाताओं के नाम सूची से हटाने की प्रक्रिया भी संचालित की गई। इसके लिए निर्धारित प्रपत्रों के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई की गई।

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कार्यक्रम की जागरूकता

प्रखंड की 13 पंचायतों में पिछले कुछ दिनों से विशेष जागरूकता अभियान, पोस्टर और जनसंपर्क कार्यक्रम चलाए जा रहे थे। इसका सकारात्मक असर अब मतदान केंद्रों पर दिखाई देने लगा है। ग्रामीण महिलाएं स्वयं आगे बढ़कर अपने और परिवार के अन्य सदस्यों के मतदाता पहचान पत्रों एवं मतदाता सूची में दर्ज विवरणों की जांच कर रही हैं। बुधवार को सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह अंचल अधिकारी अशोक राम ने विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर मतदाता सूची के प्रारूप प्रदर्शन और सत्यापन कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित कर्मियों को आयोग के निर्देशों के अनुरूप कार्य निष्पादित करने का निर्देश दिया।

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सामान्य प्रश्न

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान-2026 कब चल रहा है?
यह अभियान भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चल रहा है।
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