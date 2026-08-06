Bokaro News: मतदाता सूची प्रारूप के प्रदर्शन में महिलाओं की बढ़ी भागीदारी, पेटरवार के 73 बूथों पर चला सत्यापन अभियान

Bokaro News: पेटरवार, प्रतिनिधि। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चल रहे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान-2026 के तहत बुधवार को गोमिया विधानसभा क्षेत्र संख्या-34 के अंतर्गत पेटरवार प्रखंड के 73 मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची का प्रारूप प्रदर्शित किया गया। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की उल्लेखनीय भागीदारी देखने को मिली। मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में महिलाएं मतदाता सत्यापन प्रपत्र और प्रारूप मतदाता सूची के साथ पहुंचीं। बूथ लेवल ऑफिसरों (बीएलओ) की सहायता से उन्होंने अपने नाम, पिता या पति का नाम, आयु तथा अन्य विवरणों का मिलान किया। साथ ही नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं का पंजीकरण कराने, मतदाता सूची में त्रुटियों के सुधार और पता परिवर्तन के लिए आवेदन जमा किए गए। अभियान के तहत मृत अथवा अन्य स्थानों पर स्थानांतरित हो चुके मतदाताओं के नाम सूची से हटाने की प्रक्रिया भी संचालित की गई। इसके लिए निर्धारित प्रपत्रों के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई की गई।