Bokaro News: कस्तूरबा श्री विद्या निकेतन ढोरी में मातृ गोष्ठी
Bokaro News: फुसरो में कस्तूरबा श्री विद्या निकेतन ढोरी में मातृ गोष्ठी आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में प्रधानाचार्या रूमी सरकार और अन्य प्रमुखों ने मां सरस्वती की तस्वीर के सामने दीप प्रज्वलन किया। इसका उद्देश्य बच्चों के सर्वांगीण विकास और संस्कार निर्माण पर माताओं के साथ विचार-विमर्श करना था।
Bokaro News: फुसरो। कस्तूरबा श्री विद्या निकेतन ढोरी का परिसर शनिवार को मातृ शक्ति की गरिमा और उल्लास से गूंज उठा। प्रधानाचार्या रूमी सरकार, मातृ गोष्ठी प्रमुख आचार्या शैलबाला कुमारी, सह प्रमुख आचार्या सीमा झा एवं उपस्थित सभी आगंतुक माताओं द्वारा संयुक्त रूप से मां सरस्वती की तस्वीर समक्ष दीप प्रज्वलन किया गया। गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य विद्यालय में अध्ययनरत भैया-बहनों के सर्वांगीण विकास, चरित्र निर्माण एवं संस्कार पक्ष पर माताओं के साथ विचार-विमर्श करना था। साथ ही घर और विद्यालय के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल बनाना भी इसका लक्ष्य रहा। प्रधानाचार्या ने कहा कि मां ही बच्चे की पहली गुरु होती है।
विद्यालय और घर मिलकर ही एक संस्कारवान पीढ़ी का निर्माण कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।