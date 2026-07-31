Bokaro News: मालगाड़ी की चपेट में आने से वृद्ध के दोनों पैर कटे
Bokaro News: गोमिया प्रखंड के जगेश्वर विहार में एक रेल हादसे में 60 वर्षीय चमन महतो गंभीर रूप से घायल हो गए। मालगाड़ी की चपेट में आने से उनके दोनों पैर कट गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है और घायल को सदर अस्पताल, रामगढ़ पहुंचाया गया।
Bokaro News: गोमिया प्रखंड के जगेश्वर विहार थाना क्षेत्र अंतर्गत गुरुवार को एक दर्दनाक रेल हादसे में एक वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार सुबह लगभग 8 बजे जगेश्वर विहार रेलवे स्टेशन से करीब एक किलोमीटर पूर्व दिशा के रेलवे ट्रैक में मालगाड़ी की चपेट में आने से तिरला गांव निवासी चमन महतो (60 वर्ष) के दोनों पैर कट गए। घटना की सूचना मिलते ही जगेश्वर विहार थाना प्रभारी प्रकाश यादव ने तत्परता दिखाते हुए घायल को तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल, रामगढ़ पहुंचाया। चिकित्सकों के अनुसार घायल की स्थिति काफी गंभीर है। परिजनों एवं स्थानीय जनों से मिली जानकारी के अनुसार चमन महतो सुबह करीब 7 बजे अपने घर से निकले थे।
हालांकि वह किस उद्देश्य से रेलवे ट्रैक पर गए थे, इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है तथा घटना के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।11. घायल को अस्पताल ले जाया जाता।
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