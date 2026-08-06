Bokaro News: जिले के सरकारी स्कूलों से नए सत्र में 1136 बच्चे हुए ड्राप आउट

Bokaro News: जिले के सरकारी स्कूलों से नए सत्र में 1136 बच्चे हुए ड्राप आउटजिले के सरकारी स्कूलों से नए सत्र में 1136 बच्चे हुए ड्राप आउटजिले के सरकारी स्कूलों से

Bokaro News: जिले के 9 प्रखंड में स्थित विभिन्न सरकारी स्कूलों से सत्र 2025-26 में 1136 बच्चे ड्रॉप आउट हुए थे। जबकि रूआर अभियान चलाने के बाद भी सभी ड्राप आडट बच्चे वापस स्कूल नहीं लौट पाए। जबकि ड्रॉप आउट बच्चों को वापस स्कूल लाने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा रूआर अभियान चलाया गया। इसके तहत शिक्षकों और स्वयंसेवकों ने घर-घर जाकर अभिभावकों से संपर्क किया। लेकिन अभियान के बाद भी सभी ड्रॉप आउट बच्चे वापस स्कूल नहीं लौट पाए। विभागीय सर्वे और शिक्षकों के अनुसार ड्रॉप आउट के पीछे विभिन्न कारण सामने आए है। जिसमें अभिभावकों की आर्थिक स्थिति कमजोर होना बताया गया है। साथ ही अभिभावक बच्चों को पढ़ाई की जगह काम में लगा रहे हैं। रोजगार की तलाश में परिवार का दूसरे राज्य व जिले में चले जाना भी है। नियमित उपस्थिति नहीं होने से धीरे-धीरे पढ़ाई छूट जा रही है। शिक्षा के महत्व को लेकर अभिभावकों में जागरूकता की कमी बताया जा रहा है।

शिक्षा विभाग की योजना इस संबंध में शिक्षा विभाग ने बचे हुए ड्रॉप आउट बच्चों की प्रखंडवार सूची तैयार कर ली है। अब इन बच्चों को वापस लाने के लिए स्कूल प्रबंधन समिति, पंचायत प्रतिनिधियों और स्वयं सहायता समूहों के सहयोग से फिर से संपर्क अभियान चलाया जाएगा। विभाग का फोकस एमडीएम, पोशाक, साइकिल और छात्रवृत्ति जैसी सरकारी योजनाओं के बारे में अभिभावकों को जागरूक कर बच्चों को वापस स्कूल लाने का प्रयास तेज किया जाएगा। जिले में कुल 1560 सरकारी स्कूल हैं, जहां रूआर कार्यक्रम के तहत विशेष अभियान चल रहा है। शिक्षक और कर्मचारी घर-घर जाकर बच्चों की पहचान कर रहे हैं, उनका काउंसलिंग कर रहे हैं और पुन: नामांकन सुनिश्चित कर रहे हैं।

भविष्य के लक्ष्य वर्जन

डीएसई ने बताया लक्ष्य है कि इस नए सत्र में ही अधिक से अधिक बच्चों को स्कूल से जोड़ा जाए, ताकि कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि अगले 3 महीने के अंदर अधिक से अधिक ड्रॉप आउट बच्चों का पुनः नामांकन कराया जाए, ताकि किसी भी बच्चे की पढ़ाई बीच में न छूटे।

डॉ अतुल कुमार चौबे,जिला शिक्षा अधीक्षक, बोकारो।