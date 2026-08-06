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Bokaro News: पतकी विद्यालय के 25 विद्यार्थी शैक्षणिक भ्रमण पर ओडिशा रवाना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: पेटरवार फोटो 01 शैक्षणिक भ्रमण पर जाते बच्चेपतकी विद्यालय के 25 विद्यार्थी शैक्षणिक भ्रमण पर ओडिशा रवानापतकी विद्यालय के 25 विद्यार्थी शैक्षणिक भ्रमण

Bokaro News: पतकी विद्यालय के 25 विद्यार्थी शैक्षणिक भ्रमण पर ओडिशा रवाना

Bokaro News: पेटरवार, प्रतिनिधि। प्रखंड के पतकी पंचायत स्थित पीएम श्री उत्क्रमित उच्च विद्यालय, पतकी के 25 छात्र-छात्राओं को शैक्षणिक भ्रमण के लिए बुधवार को ओडिशा रवाना किया गया। विद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों ने विद्यार्थियों को शुभकामनाओं के साथ विदा किया। पंचायत समिति सदस्य मनीषा कुमारी और मुखिया प्रतिनिधि नारायण गंझू ने हरी झंडी दिखाकर विद्यार्थियों के दल को रवाना किया। भ्रमण दल में शामिल छात्र-छात्राएं विभिन्न शैक्षणिक और ऐतिहासिक स्थलों का अवलोकन करेंगे। उनकी वापसी 8 अगस्त को निर्धारित है। इस अवसर पर पंचायत समिति सदस्य मनीषा कुमारी ने कहा कि शैक्षणिक भ्रमण बच्चों के सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है।

इससे विद्यार्थियों को पुस्तकीय ज्ञान के साथ-साथ व्यवहारिक अनुभव प्राप्त होता है तथा नई चीजों को समझने और सीखने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम बच्चों के आत्मविश्वास और ज्ञान को बढ़ाने में सहायक होते हैं।

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