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Bokaro News: वार्ता के बाद मजदूरों का टूल डाउन आंदोलन स्थगित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: डीवीसी चंद्रपुरा थर्मल प्लांट में एएमसी/एआरसी मजदूरों का टूल डाउन आंदोलन वार्ता के बाद स्थगित कर दिया गया है। मजदूरों ने 5 दिनों की हाजिरी की मांग की है, जिसे अधिकारियों ने कोलकाता मुख्यालय को भेजने का आश्वासन दिया है। प्रबंधन ने अगस्त के अंत तक निर्णय लेने का समय लिया है।

Bokaro News: वार्ता के बाद मजदूरों का टूल डाउन आंदोलन स्थगित

Bokaro News: डीवीसी चंद्रपुरा थर्मल प्लांट में पिछले तीन दिनों से चल रहे एएमसी/एआरसी मजदूरों का टूल डाउन आंदोलन सीटीपीएस के परियोजना प्रधान से हुई वार्ता के बाद फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। वार्ता के बाद सभी मजदूरों ने अपना काम काज शुरू कर दिया। वार्ता में मजदूरों ने स्पष्ट रूप से अपनी मांग रखते हुए कहा कि 8 जून, 1 व 2 जुलाई तथा 7 एवं 8 अगस्त को हुए टूल डाउन आंदोलन की कुल 5 दिनों की हाजिरी मजदूरों को दी जाए। इस पर स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि इस मांग को डीवीसी मुख्यालय कोलकाता भेजा जाएगा तथा वहां से जो निर्देश प्राप्त होगा उसी के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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इसके लिए प्रबंधन ने अगस्त माह के अंत तक का समय लिया। मजदूर प्रतिनिधियों ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि अगस्त के अंत तक मजदूरों के पक्ष में सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता है तो मजदूर पुन: आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। मजदूरों ने कहा कि आंदोलन का भविष्य प्रबंधन के निर्णय पर निर्भर करेगा।

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