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Bokaro News: कथारा में दुर्गापूजा को लेकर तैयारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: कथारा में दुर्गापूजा की तैयारी चल रही है। दशरथ महतो ने बताया कि पिछली पूजा समिति भंग कर नई समिति का गठन किया गया है। सचिव रामेश्वर कुमार मंडल और अन्य सदस्यों के साथ मिलकर इस बार भव्य पूजा का आयोजन होगा।

Bokaro News: कथारा में दुर्गापूजा को लेकर तैयारी

Bokaro News: कथारा। कथारा में दुर्गापूजा को लेकर तैयारी चल रही है। दशरथ महतो ने इस संबंध में बताया कि पिछले वर्ष की पुरानी समिति को भंग कर नयी पूजा समिति का गठन किया जा चुका है। सर्वसम्मति से सचिव रामेश्वर कुमार मंडल, सह सचिव अवधेश कुमार पांडेय, कोषाध्यक्ष राजेंद्र तिवारी, उप कोषाध्यक्ष सुदामा कुमार व दिनेश कुमार के अलावा 51 कार्यकारिणी सदस्य सक्रिय हैं। इस बार और भव्य से पूजा का आयोजन किया जायेगा।

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