Bokaro News: ड्राइंग प्रतियोगिता से बच्चों ने दिया वर्षा जल संचयन का संदेश
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Bokaro News: चास नगर निगम की ओर से बुधवार को रामकृष्ण विद्या मंदिर में भारत सरकार के जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2026 के तहत ड्राइंग सह पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। अपर नगर आयुक्त के निर्देश पर आयोजित प्रतियोगिता का विषय वर्षा जल संचयन जहां गिरे, जब गिरे, वहीं सहेजें रखा गया। इसमें विद्यालय के विभिन्न कक्षाओं के 50 छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। बच्चों ने चित्रों के माध्यम से रूफटॉप हार्वेस्टिंग, भूजल स्तर बढ़ाने व जल स्रोतों के संरक्षण का संदेश दिया। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने कहा कि पानी की हर बूंद भविष्य के लिए अमूल्य है। कैच द रेन अभियान को जन आंदोलन बनाने के लिए घर-घर जागरूकता जरूरी है।
प्रतियोगिता के बाद बेहतर चित्रों का चयन किया गया व सभी प्रतिभागियों को प्रोत्साहित किया गया। बच्चों को वर्षा जल संचयन के प्रति लोगों को जागरूक करने की शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम को सफल बनाने में नगर प्रबंधक, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशलिस्ट व विद्यालय परिवार का सहयोग रहा।
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