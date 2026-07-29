Bokaro News: डीपीएस चास में अंतर सदन सांस्कृतिक महोत्सव आविर्भाव का शुभारंभ
Bokaro News: डीपीएस चास में अंतर सदन सांस्कृतिक महोत्सव आविर्भाव का शुभारंभडीपीएस चास में अंतर सदन सांस्कृतिक महोत्सव आविर्भाव का शुभारंभडीपीएस चास में अंतर सदन सा
Bokaro News: डीपीएस चास में बुधवार को चार दिवसीय अंतर सदन सांस्कृतिक महोत्सव ‘आविर्भाव’ का भव्य शुभारंभ हुआ। महोत्सव के पहले दिन आयोजित वाद्य यंत्र प्रतियोगिता में विद्यालय के चारों सदनों के विद्यार्थियों ने अपनी संगीत प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। तबला, की-बोर्ड, गिटार, बांसुरी, ड्रम्स, कोंगो और डरबुक्का सहित विभिन्न वाद्य यंत्रों की मधुर प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि आईपीएस अधिकारी ऋषभ कुमार झा ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास है तथा संगीत और सांस्कृतिक गतिविधियां उनमें अनुशासन, रचनात्मकता और आत्मविश्वास का विकास करती हैं। प्रतियोगिता में सतलज सदन ने प्रथम, जमुना सदन ने द्वितीय तथा गंगा एवं चेनाब सदन ने संयुक्त रूप से तृतीय स्थान प्राप्त किया।
विद्यालय की प्राचार्य डॉ. मनीषा तिवारी ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता का विकास करती हैं। कार्यक्रम के निर्णायक मंडल में विभिन्न विद्यालयों के संगीत विशेषज्ञ शामिल थे।
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