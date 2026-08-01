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Bokaro News: नावाडीह में जिला स्तरीय दो दिवसीय किसान प्रशिक्षण शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण आत्मा, बोकारो में शनिवार को दो दिवसीय किसान प्रशिक्षण शुरू हुआ। इसमें 30 किसानों को आधुनिक खेती, प्राकृतिक कृषि, फसल प्रबंधन आदि विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सचिव ने कृषि में नई तकनीकों की आवश्यकता पर जोर दिया।

Bokaro News: नावाडीह में जिला स्तरीय दो दिवसीय किसान प्रशिक्षण शुरू

Bokaro News: कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण आत्मा, बोकारो के संयुक्त तत्वावधान एवं आदर्श ग्राम विकास सेवा समिति द्वारा संचालित कृषक पाठशाला के प्रशिक्षण केंद्र, नावाडीह में शनिवार को दो दिवसीय जिला स्तरीय किसान प्रशिक्षण शुरू हुआ। उद्घाटन आदर्श ग्राम विकास सेवा समिति के सचिव बासुदेव शर्मा, कृषक मित्र संघ के प्रखंड अध्यक्ष संतोष कुमार महतो आदि ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया।

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किसानों का प्रशिक्षण

जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए 30 किसानों को आधुनिक एवं वैज्ञानिक खेती, प्राकृतिक कृषि, उन्नत फसल प्रबंधन, मृदा स्वास्थ्य, समेकित कीट एवं रोग प्रबंधन, मूल्य संवर्धन तथा कृषि आधारित स्वरोजगार के विभिन्न पहलुओं पर विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सचिव ने कहा कि कृषि क्षेत्र में बदलती तकनीकों को अपनाना समय की आवश्यकता है। किसानों को वैज्ञानिक एवं उन्नत खेती की जानकारी उपलब्ध कराने से उत्पादन के साथ-साथ उनकी आय में भी वृद्धि होगी।

प्रशिक्षण का पहला दिन

प्रथम दिन प्रशिक्षक नेमचंद नायक एवं संतोष कुमार ने उन्नत कृषि तकनीक, धान की वैज्ञानिक खेती, संतुलित पोषण प्रबंधन, जैविक एवं प्राकृतिक खेती तथा जलवायु अनुकूल कृषि पद्धतियों पर विस्तार से जानकारी दी। अनवर अंसारी, भुवनेश्वर महतो, अरुण कुमार, अजय कुमार, उदय साव, मदन महतो, सागर कुमार, कालेश्वर महतो, राकेश कुमार, सुनीता देवी, संजय कुमारी, प्रभा देवी, तुलावती देवी, मालती कुमारी, प्रेमलता देवी, बबीता देवी, अंजनी देवी, जगनी देवी आदि थे।

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