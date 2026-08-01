Bokaro News: लोक संवाद में उपायुक्त ने सुनीं 37 जन शिकायतें, अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश
Bokaro News: लोक संवाद में उपायुक्त ने सुनीं 37 जन शिकायतें, अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देशलोक संवाद में उपायुक्त ने सुनीं 37 जन शिकायतें, अधिकारियों को
Bokaro News: बोकारो, प्रतिनिधि। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित ‘हम आपको सुनते हैं’ (लोक संवाद) कार्यक्रम में शुक्रवार को उपायुक्त अजय नाथ झा ने आम नागरिकों से प्राप्त 37 आवेदनों पर सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने आवेदकों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को मामलों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन आमजनों की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्राप्त सभी आवेदनों पर निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा आवेदकों को उसकी अद्यतन जानकारी भी उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जन शिकायतों के निस्तारण में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
आवेदन की समीक्षा
लोक संवाद कार्यक्रम में राजस्व, भूमि विवाद, सामाजिक सुरक्षा, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन, सड़क, आवास सहित विभिन्न विभागों से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए। उपायुक्त ने सभी मामलों की विभागवार समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और जनहित से जुड़े मामलों के शीघ्र निष्पादन पर विशेष जोर दिया। कार्यक्रम के दौरान कई शिकायतों का समाधान मौके पर ही संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति में कर दिया गया। मौके पर उप विकास आयुक्त शताब्दी मजूमदार, एसी सुनील चन्द्र, डीपीआरओ मो. सफीक आलम, प्रभारी पदाधिकारी जन शिकायत हेमलता बून, एडीडीएस सुचिता किरण एवं एपीआरओ अविनाश कुमार सिंह समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।