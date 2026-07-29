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Bokaro News: सेक्टर 9 झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को मिली शिक्षा सामग्री

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: सेक्टर 9 झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को मिली शिक्षा सामग्रीसेक्टर 9 झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को मिली शिक्षा सामग्रीसेक्टर 9 झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को मिली

Bokaro News: सेक्टर 9 झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को मिली शिक्षा सामग्री

Bokaro News: सेक्टर-9 स्थित बसंती मोड़ की झुग्गी झोपड़ी में बुधवार को जरूरतमंद बच्चों के बीच शिक्षा सामग्री का वितरण किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना व उनकी शैक्षणिक जरूरतों में सहयोग देना था। इस दौरान बच्चों को कॉपी, पेन, पेंसिल सहित अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई गई। चिन्मयी राजा वेलफेयर फाउंडेशन के निदेशक चिन्मयी गंगोपाध्याय व राजा गंगोपाध्याय ने बताया कि संस्था गरीब बच्चों की शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य व अन्य सामाजिक क्षेत्रों में लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आगे भी जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए ऐसे कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे।

कार्यक्रम में स्वयंसेवक के रूप में सिटी सेंटर के व्यवसायी रवि गुप्ता ने भी भाग लिया व शिक्षा सामग्री वितरण में सहयोग किया। स्थानीय लोगों ने संस्था की पहल की सराहना की।

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