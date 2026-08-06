Bokaro News: दुग्दा में विस्थापितों ने रैली निकाल जिंदल कंपनी से मांगा रोजगार
Bokaro News: स्थानीय विस्थापित समन्वय समिति द्वारा दुग्दा बेड़ा बस्ती से विस्थापित महिला पुरुषों ने जुलूस निकाला। उन्होंने रोजगार, बिजली, पानी, सड़कों, स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाओं की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने जिंदल कंपनी के प्रोजेक्ट हेड को चार सूत्री मांग पत्र सौंपा। समिति ने विस्थापितों को रोजगार सुनिश्चित करने की अपील की।
Bokaro News: स्थानीय विस्थापित समन्वय समिति द्वारा बुधवार को दुग्दा बेड़ा बस्ती से विस्थापित महिला पुरुषों ने तीर धनुष और परंपरागत हथियारों के साथ जुलूस निकाला।
जुलूस की जानकारी
जुलूस में दुग्दा बस्ती बेडाबस्ती, जुलपो बेड़ा, बाघमरीटांड़, चंदुवादीह, परसाडीह, बुढिडीह बड़कीटांड़ के महिला पुरुष शामिल थे। स्थानीय विस्थापितों को रोजगार दो तथा विस्थापित गांवों में बिजली पानी, सड़क, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा की सुविधा दो के नारे के साथ विस्थापितों की रैली दुग्दा गोलाई, दुग्दा मोड़ व सरहुल पूजा स्थल होते हुए दुग्दा कोल वाशरी प्लांट के मुख्य द्वार पर पहुंच कर नुक्कड़ सभा में बदल गई।
मांग पत्र सौंपना
विस्थापितों के प्रतिनिधिमंडल ने चार सूत्री मांग पत्र जिंदल कंपनी के प्रोजेक्ट हेड संजय बोराल को सौंपा। समिति के अध्यक्ष ज्योति जी ने कहा कि जिंदल कंपनी को हर हाल में विस्थापितों को रोजगार देना होगा। पूर्वजों ने भारत सरकार को सरकारी प्लांट लगाने के लिए जमीन दिया था लेकिन बीसीसीएल ने निजी कंपनी जिंदल को 189 एकड़ जमीन 25 वर्षो के लिए बेच दिया।
स्थानीय प्रवक्ता की राय
समिति के सचिव सह झामुमो प्रखंड उपाध्यक्ष विजय कुमार मांझी ने कहा कि विस्थापित जिंदल कंपनी का दुग्दा कोल वाशरी प्लांट में स्वागत करते हैं लेकिन स्थानीय विस्थापित गांवों के ग्रामीणों को रोजगार मुहैया कराना होगा। फूलचंद मुर्मू, युवा नेता अनिल मुर्मू, सदानंद मंडल, मनोज तुरी, बैजनाथ सोरेन, रूपलाल टुडू, महादेव राम, रीतलाल रजक, गणेश दास, रामप्रवेश मुर्मू, रामु सोरेन, रूपलाल ठाकुर, भीम साव, चेलू हेंब्रम, मुकेश कुमार मुर्मू आदि थे।
प्रश्नोत्तर
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