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Bokaro News: राजाबेड़ा के ग्रामीणों ने रोकी डीवीसी की छाई ट्रांसपोर्टिंग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: रोजगार की मांग पर सुबह से डटे रहे विस्थापित व ग्रामीण, आंदोलन से दिन भर ठप रहा डीवीसी ऐश पौंड से परिवहन

Bokaro News: राजाबेड़ा के ग्रामीणों ने रोकी डीवीसी की छाई ट्रांसपोर्टिंग

Bokaro News: विस्थापित परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा अन्य ग्रामीण समस्याओं को लेकर विस्थापित गांव राजाबेड़ा के ग्रामीणों ने डीवीसी के खिलाफ सीटीपीएस के ऐश पौंड वजन घर के पास सोमवार को पहुंच कर छाई की ट्रांसपोर्टिंग कार्य को ठप कर दिया। साथ ही डीवीसी प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसका नेतृत्व जिला परिषद सदस्या नीतू सिंह, तुरियो मुखिया प्रतिनिधि केदार महतो, उदय गिरि, वार्ड सदस्य कुर्मी देवी आदि कर रहे थे। शाम तक ग्रामीणों का आंदोलन जारी था। दर्जनों लोड हाइवा वजन घर व आसपास खड़े रहे। राजाबेड़ा के ग्रामीणों ने कहा कि डीवीसी प्रबंधन गांव की समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है।

डीवीसी के स्थानीय प्रबंधन को पत्र देकर आंदोलन की चेतावनी दी गई थी पर प्रबंधन ने किसी तरह का भी ध्यान नहीं दिया। मजबूरन सभी को आंदोलन का रूख करना पड़ा है। प्रबंधन यदि राजाबेड़ा की समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं रहा तो पावर प्लांट का गेट भी जाम किया जा सकता है।नीतू सिंह व केदार महतो ने कहा कि राजाबेड़ा पूरी तरह से विस्थापित गांव है पर यहां के ग्रामीणों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। यहां के युवा रोजगार के लिए पलायन करने को मजबूर हैं। पहले दिन आंदोलन में कुर्मी देवी, रिंकी देवी, कलावती देवी, गुड़िया देवी, सुनीता देवी, फूलकुमारी, पानू सिंह, मनोज सिंह, प्रफुल्ल सिंह, महेश सिंह, जगदयाल तुरी, सुनील सिंह, कृष्ण सिंह, बीरबल सिंह, तुफान सिंह, अजीत सिंह, रोहिन टुडू, उमेश हेंब्रम, जितेंद्र सिंह, रंजीत महली, महावीर हांसदा, युवराज सिंह, देवराज सिंह, रंजीत सिंह, सुभाष तुरी, धीरेन्द्र सिंह, करण सिंह व विकास सिंह सहित सैकड़ों विस्थापित परिवार व ग्रामीण थे।

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