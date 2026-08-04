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Bokaro News: बीएसएल में विस्थापितों के नियोजन की मांग पर 9 अगस्त को महाधरना, निकाला जाएगा जुलूस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: बीएसएल में विस्थापितों के नियोजन की मांग पर 9 अगस्त को महाधरना, निकाला जाएगा जुलूसबीएसएल में विस्थापितों के नियोजन की मांग पर 9 अगस्त को महाधरना, निका

Bokaro News: बीएसएल में विस्थापितों के नियोजन की मांग पर 9 अगस्त को महाधरना, निकाला जाएगा जुलूस

Bokaro News: विस्थापित संघर्ष मोर्चा एवं झारखंड नवनिर्माण सेना की संयुक्त बैठक मंगलवार को धनघरी स्थित शाखा कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता इन्द्र केवट ने की, जबकि संचालन परशुराम राय ने किया। बैठक में उत्तरी क्षेत्र के विभिन्न गांवों के विस्थापितों ने भाग लेकर अपनी समस्याओं और मांगों पर चर्चा की। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बोकारो स्टील प्लांट (बीएसएल) में एकमुश्त विस्थापितों के नियोजन की मांग को लेकर 9 अगस्त को एडीएम स्थित टू टैंक गार्डेन में महाधरना आयोजित किया जाएगा। इसके पूर्व एडीएम कार्यालय से गांधी चौक तक विस्थापितों की ओर से जुलूस निकाला जाएगा।

जुलूस के समापन पर गांधी चौक स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर आंदोलन को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया जाएगा। बैठक में असीरूद्दीन अंसारी, शुकदेव मांझी, सकैब शेखर, मानिक सिंह घटवार, राजेश सिंह, ज्वाला प्रसाद, रितेश कुमार राय, लाल बाबू अंसारी, असगर अली, तेजुलाल केवट, गोपेश चंद्र डे, मोतीलाल डे, मनोज सोरेन, रितिक मांझी, अनिकेत सोरेन, रासमणि देवी, शबाना खातून समेत बड़ी संख्या में विस्थापित उपस्थित थे।

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