Bokaro News: पेटरवार के 13 पंचायतों में मतदाता सूची का डिजिटाइजेशन पूरा, 5,435 नाम हटाने की प्रक्रिया
Bokaro News: पेटरवार के 13 पंचायतों में मतदाता सूची का डिजिटाइजेशन पूरा, 5,435 नाम हटाने की प्रक्रियापेटरवार के 13 पंचायतों में मतदाता सूची का डिजिटाइजेशन पूरा, 5,
Bokaro News: पेटरवार, प्रतिनिधि। गोमिया विधानसभा क्षेत्र संख्या-34 अंतर्गत पेटरवार प्रखंड के 13 पंचायतों में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत एन्युमरेशन फॉर्म के डिजिटाइजेशन का कार्य शत-प्रतिशत पूरा कर लिया गया है। सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह अंचल अधिकारी अशोक राम ने बताया कि यह कार्य बीएलओ, बीएलओ पर्यवेक्षकों एवं शिक्षकों के सहयोग से पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न हुआ। उन्होंने बताया कि प्रखंड के 13 पंचायतों में कुल 59,905 मतदाता दर्ज थे। जांच के दौरान अपसेंड, शिफ्टेड, डेथ एवं डुप्लीकेट (एएसडीडी) श्रेणी के 5,435 मतदाताओं की पहचान की गई है, जिनके नाम मतदाता सूची से विलोपित किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। एएसडीडी श्रेणी में सबसे अधिक 667 मतदाता तेनुघाट पंचायत के पाए गए, जबकि सबसे कम 259 मतदाता चरगी पंचायत में चिन्हित हुए हैं।
अन्य पंचायतों में स्थिति
अन्य पंचायतों में बुंडू के 635, उलगढ़ा के 525, सदमा कला के 485, दारिद के 481, पेटरवार के 479, ओरदाना के 406, उत्तासारा के 325, पतकी के 308, अरजुवा के 300 तथा घरवा टांड़ व कोह पंचायत के 283-283 मतदाता एएसडीडी श्रेणी में शामिल हैं। अशोक राम ने बताया कि 5,435 नाम हटने के बाद पेटरवार प्रखंड में कुल मतदाताओं की संख्या घटकर 54,470 रह जाएगी। संशोधित आंकड़ों के अनुसार ओरदाना पंचायत में सर्वाधिक 5,673 मतदाता रहेंगे, जबकि तेनुघाट पंचायत में सबसे कम 2,207 मतदाता होंगे। प्रशासन ने कहा कि मतदाता सूची को अधिक सटीक और त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से यह प्रक्रिया पूरी की गई है।
प्रश्नों के उत्तर
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।