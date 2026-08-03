Bokaro News: सावन की पहली सोमवारी को लेकर सज-धज गए चास-बोकारो के शिवालय
Bokaro News: चास-बोकारो के सभी शिवालय सावन की पहली सोमवारी के लिए सज-धज कर तैयार हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है, और विशेष व्यवस्था की गई है। महिलाएं इस दिन उपवास रखकर भगवान शिव की आराधना करती हैं। श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन हेतु मंदिरों में प्रवेश और निकास की व्यवस्था की गई है।
Bokaro News: बोकारो, प्रतिनिधि। सावन मास की पहली सोमवारी के लिए चास-बोकारो के सभी शिवालय सज-धज कर तैयार हैं। रंग-रोगन और साफ-सफाई का काम पूरा कर लिया गया है। सोमवार सुबह से ही शिवलिंग पर जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। शिवालयों में विशेष सजावट नगर के प्रमुख शिव मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। इनमें सेक्टर 1 राम मंदिर, सेक्टर 9 नवनाथ शिव मंदिर, सेक्टर 6 शिवमंदिर, सेक्टर 2 डी शिवालय, थाना मोड़ सेक्टर 3 शिवमंदिर, चिरा चास शिव मंदिर, सेक्टर 4डी ओंकारनाथ शिव मंदिर, सेक्टर 4 एफ सूर्य मंदिर प्रांगण, सेक्टर 4डी आशुतोष शिवमंदिर, सेक्टर 4 जी शिवमंदिर, सेक्टर 5 शिवालय और चेक पोस्ट चास शिवालय शामिल है।
पहली सोमवारी पर होने वाली भारी भीड़ को देखते हुए सभी मंदिर समितियों ने विशेष व्यवस्था की है। एक तरफ से प्रवेश और दूसरी तरफ से निकास की व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्धालुओं को दर्शन में असुविधा न हो। सेक्टर 8 स्थित कालीबाड़ी शिवमंदिर में भी इसी तर्ज पर व्यवस्था की गई है। यहां आने वाले श्रद्धालु एक ओर से मंदिर में प्रवेश करेंगे और पूजा के बाद दूसरी ओर से बाहर निकलेंगे। सावन की सोमवारी पर जलाभिषेक करने का धार्मिक महत्व है। सावन की पहली सोमवारी पर महिलाओं द्वारा दिनभर उपवास रखकर भगवान शिव की आराधना की जाती है। इस दिन शिवलिंग पर जलाभिषेक का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन की गई पूजा से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
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