Bokaro News: माटी कला बोर्ड गठन की मांग को लेकर विधायकों से मिला प्रजापति महासंघ का प्रतिनिधिमंडल
Bokaro News: झारखंड प्रजापति महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने बोकारो विधायक श्वेता सिंह और उमाकांत रजक से मिले। उन्होंने माटी कला बोर्ड के पुनर्गठन की मांग की, जिससे कुम्हार समाज को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विधायकों ने आश्वासन दिया कि वे इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे।
Bokaro News: जैनामोड़, प्रतिनिधि। झारखंड प्रजापति (कुम्हार) महासंघ की बोकारो जिला इकाई का एक प्रतिनिधिमंडल शनिवार को बोकारो विधायक श्वेता सिंह एवं चंदनकियारी विधायक उमाकांत रजक से उनके आवास पर मिला। प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड में माटी कला बोर्ड के पुनर्गठन की मांग को लेकर दोनों विधायकों को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि राज्य में माटी कला बोर्ड का पुनर्गठन नहीं होने से कुम्हार समाज के लोगों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने पारंपरिक माटी कला से जुड़े कारीगरों के संरक्षण, प्रोत्साहन और विकास के लिए बोर्ड का शीघ्र गठन करने की मांग की। विधायक श्वेता सिंह और उमाकांत रजक ने प्रतिनिधिमंडल की मांगों को गंभीरता से सुनते हुए आश्वासन दिया कि माटी कला बोर्ड के गठन का मुद्दा विधानसभा में उठाया जाएगा तथा सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाएगा।
प्रतिनिधिमंडल में जीवन जगरनाथ, रामलाल महतो, हीरालाल महतो, संजय लाल महतो सहित अन्य सदस्य शामिल थे।
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