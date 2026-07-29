Bokaro News: साड़म क्षेत्र में जर्जर बिजली पोल व तार बदलने की मांग
Bokaro News: साड़म पूर्वी पंचायत और आसपास के क्षेत्रों में जर्जर बिजली पोल और पुराने तारों को बदलने की मांग की गई है। कांग्रेस के जिला महासचिव राम किशुन रविदास ने यह आवेदन विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, तेनुघाट के कार्यपालक अभियंता को सौंपा है। इस क्षेत्र में पुराने पोल और तार 42 से 46 वर्ष पुराने हो चुके हैं।
Bokaro News: प्रखंड के साड़म पूर्वी पंचायत सहित आसपास के क्षेत्रों में जर्जर बिजली पोल और पुराने तारों को बदलकर नए पोल एवं केबल लगाने की मांग को लेकर कांग्रेस के जिला महासचिव राम किशुन रविदास ने विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, तेनुघाट के कार्यपालक अभियंता को आवेदन सौंपा है।
कार्य का इंतजार
जिक्र है कि ओरिएंटल कंपनी द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बिजली पोल और केबल लगाने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन कई पंचायतों में यह कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है। कुछ गांवों में काम पूरा कर दिया गया, जबकि साड़म पूर्वी पंचायत एवं अन्य क्षेत्रों में लंबे समय से कार्य बंद पड़ा है।
पूर्व के प्रयास
राम किशुन रविदास ने बताया कि साड़म क्षेत्र में वर्ष 1980-82 के दौरान तत्कालीन कांग्रेस नेता एवं यूनियन नेता स्व रामाधार सिंह के प्रयास से बिजली पोल और तार लगाए गए थे। वर्तमान में ये पोल और तार लगभग 42 से 46 वर्ष पुराने हो चुके हैं तथा पूरी तरह जर्जर अवस्था में हैं। आए दिन तार टूटकर गिर जाते हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।
जनता की सुरक्षा
मांग किया कि साड़म पूर्वी पंचायत सहित प्रभावित क्षेत्रों में शीघ्र नए बिजली पोल एवं केबल लगाने का कार्य शुरू कराने का निर्देश दिया जाए, ताकि जनता को सुरक्षित एवं सुचारु विद्युत आपूर्ति मिल सके।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।