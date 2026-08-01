Bokaro News: छह प्रस्तावित पंचायतों के गठन को लेकर आंदोलन की चेतावनी, विधानसभा मार्च की तैयारी
Bokaro News: छह प्रस्तावित पंचायतों के गठन को लेकर आंदोलन की चेतावनी, विधानसभा मार्च की तैयारीछह प्रस्तावित पंचायतों के गठन को लेकर आंदोलन की चेतावनी, विधानसभा मार
Bokaro News: बोकारो प्रतिनिधि। महेशपुर स्थित शेख भिखारी एवं टिकैत उमराव सिंह चौक पर शनिवार को छह प्रस्तावित पंचायतों के गठन की मांग को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मोहम्मद कयूम अंसारी तथा संचालन हसनुल्लाह अंसारी ने किया।
बैठक में चर्चा
बैठक को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद इश्तियाक अंसारी ने कहा कि छह प्रस्तावित पंचायतों के गठन के लिए गजट अधिसूचना जारी कराने को लेकर सड़क से सदन तक संघर्ष जारी है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मानसून सत्र से पहले महेशपुर, कुंडौरी, पंचोरा, बैदमारा, उत्तरी महुआर और दक्षिणी महुआर पंचायतों के गठन संबंधी अधिसूचना जारी नहीं की गई तो उत्तरी क्षेत्र के ग्रामीण पैदल मार्च कर विधानसभा का घेराव करेंगे।
समाज पर प्रभाव
उन्होंने कहा कि पंचायत का गठन नहीं होने से क्षेत्र के लोग केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से वंचित हैं। जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति, आय और आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऑनलाइन व्यवस्था से नहीं जुड़ पाने के कारण छात्र-छात्राएं छात्रवृत्ति समेत कई सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं।
भविष्य की संभावनाएँ
बैठक में कहा गया कि यदि 2027 के पंचायत चुनाव से पहले इन पंचायतों का गठन हो जाता है तो क्षेत्र के लोग भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी कर सकेंगे और विकास की नई संभावनाएं खुलेंगी। बैठक में महिउद्दीन अंसारी, भीम रजक, गुलाम हुसैन अंसारी, जलाल अंसारी, गणेश चंद्र डे, शब्बीर अंसारी समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।
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