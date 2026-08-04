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Bokaro News: 2012 से पहले खरीदी गई जमीन का निबंधन रोका जाना उचित नहीं : सीताराम शर्मा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: सीएनटी एक्ट से पहले खरीदी गई जमीन के निबंधन पर रोक उचित नहीं : सीताराम शर्मा2012 से पहले खरीदी गई जमीन का निबंधन रोका जाना उचित नहीं : सीताराम शर्मा20

Bokaro News: 2012 से पहले खरीदी गई जमीन का निबंधन रोका जाना उचित नहीं : सीताराम शर्मा

Bokaro News: चास, प्रतिनिधि। झारखंड नवीस दस्तावेज लेखक संघ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सह बोकारो जिलाध्यक्ष सीताराम शर्मा ने मंगलवार को अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में सीएनटी भूमि के निबंधन से जुड़े मुद्दों पर सरकार से स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की।

भूमि निबंधन का मुद्दा

उन्होंने कहा कि छोटानागपुर काश्तकारी (सीएनटी) अधिनियम वर्ष 1908 का कानून है। समय-समय पर न्यायालय के विभिन्न आदेशों के कारण सीएनटी और गैर-सीएनटी भूमि के बीच खरीद-बिक्री एवं निबंधन का कार्य होता रहा। लेकिन 27 जनवरी 2012 से सीएनटी एक्ट को प्रभावी रूप से लागू किए जाने के बाद दोनों श्रेणियों की भूमि के बीच खरीद-बिक्री पर रोक लगा दी गई।

कानूनी प्रश्न

सीताराम शर्मा ने कहा कि वर्तमान में भूमि का निबंधन सीएनटी एक्ट के बजाय पंजी-टू के आधार पर किया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि वर्ष 2012 से पहले सामान्य एवं अन्य वर्ग के लोगों ने वैधानिक रूप से भूमि खरीदी थी, तो उसके निबंधन को अब गलत कैसे माना जा सकता है। उनका कहना था कि कानून लागू होने से पहले हुई खरीद-बिक्री को अवैध नहीं ठहराया जा सकता।

सरकार से मांग

उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान व्यवस्था के तहत सीएनटी भूमि की खरीद-बिक्री केवल सीएनटी श्रेणी के लोगों के बीच ही संभव है। हालांकि, एक्ट लागू होने से पहले खरीदी गई जमीन के निबंधन अथवा हस्तांतरण पर रोक लगाने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने सरकार से इस विषय में स्पष्ट नीति और दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की, ताकि आम लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सीताराम शर्मा ने सीएनटी भूमि के निबंधन पर सरकार से क्या मांग की?
सीताराम शर्मा ने सरकार से सीएनटी भूमि के निबंधन के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की।
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