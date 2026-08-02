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Bokaro News: नुनुचंद का लंबा और प्रेरणादायी जीवन समाज के लिए स्मरणीय रहेगा : लंबोदर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: पेटरवार पंचायत के मठ टोला निवासी आजसू पार्टी के नेता प्रदीप कुमार महतो के पिता, लक्ष्मी नारायण महतो, का निधन 108 वर्ष की उम्र में हुआ। उनका अंतिम संस्कार बुंडू के अम्बागढा श्मशान घाट पर धूमधाम से किया गया। पूर्व विधायक डॉ. लंबोदर महतो और अन्य नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की।

Bokaro News: नुनुचंद का लंबा और प्रेरणादायी जीवन समाज के लिए स्मरणीय रहेगा : लंबोदर

Bokaro News: पेटरवार, प्रतिनिधि। पेटरवार पंचायत के मठ टोला निवासी सह आजसू पार्टी के गद्दावर नेता दिवंगत प्रदीप कुमार महतो के पिता लक्ष्मी नारायण महतो उर्फ नूनू चंद महतो का पैतृक आवास में करीब 108 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। जिनका अंतिम संस्कार बड़े ही धूमधाम के साथ बुंडू के अम्बागढा स्थित श्मशान घाट पर कर दिया गया। वे लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। निधन की खबर सुनकर गोमिया के पूर्व विधायक  डॉ. लंबोदर महतो ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी तथा शोकाकुल परिजनों से मिलकर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि करीब 108 वर्ष का उनका लंबा एवं प्रेरणादायी जीवन समाज के लिए सदैव स्मरणीय रहेगा।

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उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति एवं शोक संतप्त परिवार को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। उनके निधन पर पेटरवार मुखिया दिनेश गुप्ता, बुंडू मुखिया निहारिका सुकृति, पूर्व प्रमुख धनेश्वर महतो, वरिष्ठ भाजपा नेता शांतिलाल जैन, मुमताज अंसारी, सुधीर सिन्हा, मनोहर मुर्मू, मुकेश कुमार महतो, असित कुमार बनर्जी, रविशंकर जायसवाल, नरेश महतो, कृष्णा महतो, रितेश सिन्हा,हारून रसीद, सत्यम प्रसाद, गंगाधर महतो, सहित अन्य लोगों ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। 

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