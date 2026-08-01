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Bokaro News: डीएवी स्पोर्ट्स क्लस्टर-6 एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आगाज, 300 से अधिक खिलाड़ी दिखा रहे प्रतिभा का दम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: डीएवी स्पोर्ट्स क्लस्टर-6 एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आगाज, 300 से अधिक खिलाड़ी दिखा रहे प्रतिभा का दमडीएवी स्पोर्ट्स क्लस्टर-6 एथलेटिक्स प्रतियोगिता का

Bokaro News: डीएवी स्पोर्ट्स क्लस्टर-6 एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आगाज, 300 से अधिक खिलाड़ी दिखा रहे प्रतिभा का दम

Bokaro News: डीएवी पब्लिक स्कूल सेक्टर-4 में गुरुवार से डीएवी स्पोर्ट्स क्लस्टर-6 की दो दिवसीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में विभिन्न विद्यालयों के 300 से अधिक खिलाड़ी ट्रैक एवं फील्ड स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। उद्घाटन के साथ ही खेल मैदान खिलाड़ियों के उत्साह, जोश और प्रतिस्पर्धी भावना से सराबोर नजर आया।

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प्रतियोगिता के प्रतिभागी

प्रतियोगिता में डीएवी पब्लिक स्कूल सेक्टर-4, सेक्टर-6, डीएवी इस्पात 8/बी, 9/ई, 12/ई, 2/सी, बीएनएस डीएवी जूनियर एवं सीनियर विंग, डीएवी ढोरी तथा डीएवी सीसीएल गिरिडीह के अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 आयु वर्ग के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। दो दिवसीय आयोजन के दौरान 100, 200, 400, 800 और 1500 मीटर दौड़, 4×100 एवं 4×400 मीटर रिले, लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक और भाला फेंक सहित कई स्पर्धाओं का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए अपनी दावेदारी मजबूत करने का अवसर मिलेगा।

पहले दिन के विजेता

पहले दिन 200 मीटर दौड़ में अंडर-14 वर्ग में विपिन (डीएवी-4), अंडर-17 में अजय यादव (डीएवी ढोरी) तथा अंडर-19 में दीक्षांत (डीएवी-4) विजेता रहे। लड़कियों की 200 मीटर दौड़ में मयूरी (डीएवी 9/ई), प्रणवी गुप्ता (डीएवी ढोरी) और प्रीति (डीएवी-4) ने अपने-अपने वर्ग में पहला स्थान प्राप्त किया। 400 मीटर दौड़ में देव मंडल, शशांक सिंह और तन्मय कुमार चौधरी विजेता बने, जबकि लड़कियों में सोनाली कुमारी, वैष्णवी कुमारी और अलका कुमारी ने बाजी मारी। 1500 मीटर दौड़ में आदित्य कुमार, अमन कुमार, बिट्टू कुमार, अनुष्का, सोनाली कुमारी और ज्योत्सना कुमारी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर स्वर्ण पदक हासिल किया। रिले स्पर्धाओं में बीएनएस डीएवी का दबदबा रहा। लंबी कूद और शॉटपुट में भी विभिन्न विद्यालयों के खिलाड़ियों ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। विद्यालय के प्राचार्य एसके मिश्रा ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेल विद्यार्थियों में अनुशासन, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करते हैं। उन्होंने सभी प्रतिभागियों से खेल भावना के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विद्यालय और क्षेत्र का नाम रोशन करने का आह्वान किया।

प्रश्नोत्तर

डीएवी स्पोर्ट्स क्लस्टर-6 की प्रतियोगिता कब शुरू हुई?
डीएवी स्पोर्ट्स क्लस्टर-6 की दो दिवसीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का शुभारंभ गुरुवार को हुआ।
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