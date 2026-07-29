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Bokaro News: डीएवी 4 में पीस एजुकेशन प्रोग्राम का प्रेरणादायी आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: डीएवी 4 में पीस एजुकेशन प्रोग्राम का प्रेरणादायी आयोजन

Bokaro News: डीएवी 4 में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास व मानवीय मूल्यों के संवर्धन के उद्देश्य से प्रेम रावत फाउंडेशन के सहयोग से पीस एजुकेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम वीडियो-आधारित प्रस्तुति के माध्यम से विद्यार्थियों को शांति, आत्मबोध, सकारात्मक सोच व जीवन मूल्यों का संदेश देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। इस अवसर पर रांची जीपीओ के पोस्टल इंस्पेक्टर उदय कुमार विद्यालय पहुंचे।

कार्यक्रम की प्रस्तुति

उन्होंने कार्यक्रम का प्रस्तुतीकरण करते हुए विद्यार्थियों को बताया प्रेम रावत फाउंडेशन द्वारा संचालित पीस एजुकेशन प्रोग्राम भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से स्वयं प्लस पोर्टल पर भी उपलब्ध है। उन्होंने विद्यार्थियों को आंतरिक शांति, आत्मविश्वास, सह-अस्तित्व, करुणा व मानवीय मूल्यों को जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया। वीडियो आधारित प्रस्तुति ने विद्यार्थियों का विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया और उन्हें जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा दी।

प्राचार्य का विचार

विद्यालय के प्राचार्य एस के मिश्रा ने कहा वास्तविक शिक्षा वही है जो व्यक्ति के ज्ञान के साथ-साथ उसके चरित्र, संवेदनशीलता और मानवीय मूल्यों का भी विकास करे। आज के प्रतिस्पर्धी युग में विद्यार्थियों के लिए मानसिक शांति, आत्मानुशासन व सकारात्मक सोच उतनी ही आवश्यक है जितनी शैक्षणिक उत्कृष्टता। ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों को एक बेहतर नागरिक और संवेदनशील इंसान बनने की दिशा प्रदान करते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पीस एजुकेशन प्रोग्राम किसके सहयोग से आयोजित किया गया?
पीस एजुकेशन प्रोग्राम प्रेम रावत फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित किया गया।
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