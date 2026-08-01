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Bokaro News: एनएच-23 किनारे सूखे पेड़ बने खतरा, हादसे की आशंका से चिंतित हैं वाहन चालक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: एनएच-23 किनारे सूखे पेड़ बने खतरा, हादसे की आशंका से चिंतित हैं वाहन चालकएनएच-23 किनारे सूखे पेड़ बने खतरा, हादसे की आशंका से चिंतित हैं वाहन चालकएनएच

Bokaro News: एनएच-23 किनारे सूखे पेड़ बने खतरा, हादसे की आशंका से चिंतित हैं वाहन चालक

Bokaro News: पेटरवार, प्रतिनिधि। राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-23 पर चरगी घाटी से लेकर पेटरवार प्रखंड की अंतिम सीमा उत्तासारा तक सड़क किनारे खड़े सूखे पेड़ संभावित हादसों को आमंत्रण दे रहे हैं। स्थानीय लोगों और वाहन चालकों का कहना है कि यदि इन पेड़ों को समय रहते नहीं हटाया गया तो किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। बोकारो-रामगढ़ मार्ग के रूप में पहचान रखने वाला एनएच-23 क्षेत्र का अत्यंत व्यस्त मार्ग है। इस सड़क से प्रतिदिन सैकड़ों छोटे-बड़े वाहन गुजरते हैं। कई स्थानों पर वर्षों से सूखे पेड़ सड़क किनारे खड़े हैं, जो तेज हवा, बारिश या आंधी के दौरान गिर सकते हैं।

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वाहन चालकों का कहना है कि चलती गाड़ियों पर पेड़ गिरने की स्थिति में जान-माल का भारी नुकसान हो सकता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि बरसात के मौसम में खतरा और बढ़ जाता है। इसके बावजूद अब तक इन सूखे पेड़ों को हटाने की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की गई है। लोगों का कहना है कि कई बार संबंधित विभागों का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया गया, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है।

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