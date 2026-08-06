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Bokaro News: साइबर पुलिस की त्वरित कार्रवाई से 82 वर्षीय बुजुर्ग को मिले सात लाख रुपये वापस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: साइबर पुलिस की त्वरित कार्रवाई से 82 वर्षीय बुजुर्ग को मिले सात लाख रुपये वापससाइबर पुलिस की त्वरित कार्रवाई से 82 वर्षीय बुजुर्ग को मिले सात लाख रुपय

Bokaro News: साइबर पुलिस की त्वरित कार्रवाई से 82 वर्षीय बुजुर्ग को मिले सात लाख रुपये वापस

Bokaro News: साइबर पुलिस की त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई से साइबर ठगी के शिकार 82 वर्षीय बुजुर्ग नरेंद्र सिन्हा को उनके सात लाख रुपये वापस मिल गए। चास थाना क्षेत्र की गुजरात कॉलोनी निवासी नरेंद्र सिन्हा ने बुधवार को साइबर डीएसपी पवन कुमार को इसकी जानकारी दी।

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साइबर ठगी की घटना

डीएसपी ने बताया कि 23 जून को बुजुर्ग के मोबाइल पर एक व्यक्ति का फोन आया, जिसने स्वयं को एचडीएफसी बैंक का अधिकारी बताया। उसने क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने का झांसा देकर बातचीत की और इसी दौरान उनका मोबाइल हैक कर लिया। इसके बाद ठगों ने 50 किस्तों में उनके खाते से कुल 7.65 लाख रुपये की निकासी कर ली। घटना के बाद नरेंद्र सिन्हा ने साइबर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद साइबर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से त्वरित कार्रवाई की। जांच के दौरान पुलिस ने ठगी गई राशि का पता लगाकर सात लाख रुपये वापस दिलाने में सफलता हासिल की।

पुलिस की अपील

डीएसपी पवन कुमार ने कहा कि यह राशि बुजुर्ग की पेंशन से बचाकर जमा की गई जीवनभर की पूंजी थी और बुढ़ापे का बड़ा सहारा भी। उन्होंने कहा कि पीड़ित के चेहरे पर लौट आई खुशी साइबर पुलिस के लिए सबसे बड़ा संतोष है। उन्होंने लोगों से सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा कि साइबर अपराध आज वैश्विक चुनौती बन चुका है। इससे निपटने के लिए झारखंड पुलिस मुख्यालय युद्धस्तर पर काम कर रहा है और लगातार सफलता भी मिल रही है। बावजूद इसके, साइबर ठगी से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका आम लोगों की जागरूकता और सतर्कता ही है। पुलिस ने लोगों से किसी भी अनजान कॉल, लिंक या बैंक संबंधी जानकारी साझा करने से बचने की सलाह दी है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

साइबर ठगी की घटना कब हुई?
साइबर ठगी की घटना 23 जून को हुई।
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