Bokaro News: साइबर ठगी का शिकार हुआ आनंद, साइबर ठगों ने बैंक खाता से उठाए 51 हजार रुपये
Bokaro News: पेटरवार, प्रतिनिधि। पेटरवार के गागी निवासी धीरेन स्वर्णकार के पुत्र आनंद कुमार स्वर्णकार साइबर ठगी का शिकार हो गया। साइबर अपराधियों ने उसके बैंक खाता
Bokaro News: पेटरवार, प्रतिनिधि। पेटरवार थाना क्षेत्र के गागी निवासी आनंद कुमार स्वर्णकार साइबर ठगी का शिकार हो गए। साइबर अपराधियों ने उनके यूको बैंक खाते से गूगल पे के माध्यम से 51 हजार रुपये का अनधिकृत ट्रांजेक्शन कर लिया। मामले में पीड़ित ने पेटरवार थाना और साइबर थाना बोकारो में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। आवेदन के अनुसार, आनंद कुमार स्वर्णकार का यूको बैंक, पेटरवार शाखा में खाता है, जो उनके गूगल पे से लिंक है। उन्होंने बताया कि 28 जुलाई को दोपहर करीब 12:37 बजे उनके खाते से उनकी जानकारी और अनुमति के बिना 51 हजार रुपये ट्रांसफर कर लिए गए।
उन्होंने इस लेन-देन के लिए किसी प्रकार की स्वीकृति नहीं दी थी। घटना की जानकारी मिलते ही उन्होंने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत संख्या 33407260009246 जारी की गई है। पीड़ित ने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच कराने, दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने तथा उनके खाते से निकाली गई 51 हजार रुपये की राशि वापस दिलाने की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
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