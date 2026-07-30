Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bokaro News: साइबर ठगी का शिकार हुआ आनंद, साइबर ठगों ने बैंक खाता से उठाए 51 हजार रुपये

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
Follow us on Google News
share

Bokaro News: पेटरवार, प्रतिनिधि। पेटरवार के गागी निवासी धीरेन स्वर्णकार के पुत्र आनंद कुमार स्वर्णकार साइबर ठगी का शिकार हो गया। साइबर अपराधियों ने उसके बैंक खाता

Bokaro News: साइबर ठगी का शिकार हुआ आनंद, साइबर ठगों ने बैंक खाता से उठाए 51 हजार रुपये

Bokaro News: पेटरवार, प्रतिनिधि। पेटरवार थाना क्षेत्र के गागी निवासी आनंद कुमार स्वर्णकार साइबर ठगी का शिकार हो गए। साइबर अपराधियों ने उनके यूको बैंक खाते से गूगल पे के माध्यम से 51 हजार रुपये का अनधिकृत ट्रांजेक्शन कर लिया। मामले में पीड़ित ने पेटरवार थाना और साइबर थाना बोकारो में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। आवेदन के अनुसार, आनंद कुमार स्वर्णकार का यूको बैंक, पेटरवार शाखा में खाता है, जो उनके गूगल पे से लिंक है। उन्होंने बताया कि 28 जुलाई को दोपहर करीब 12:37 बजे उनके खाते से उनकी जानकारी और अनुमति के बिना 51 हजार रुपये ट्रांसफर कर लिए गए।

उन्होंने इस लेन-देन के लिए किसी प्रकार की स्वीकृति नहीं दी थी। घटना की जानकारी मिलते ही उन्होंने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत संख्या 33407260009246 जारी की गई है। पीड़ित ने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच कराने, दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने तथा उनके खाते से निकाली गई 51 हजार रुपये की राशि वापस दिलाने की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bokaro Latest News Bank Account Bokaro News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।