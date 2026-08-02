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Bokaro News: साइबर अपराधियों ने चार को बनाया निशाना, ठगे 2.30 लाख रुपये

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: पेटरवार थाना क्षेत्र में साइबर अपराधियों ने लगातार चार लोगों के बैंक खातों से करीब 2 लाख 30 हजार रुपये की ठगी की है। स्थानीय ग्रामीण साइबर ठगों के जाल में फंसकर पीड़ित हो रहे हैं। पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।

Bokaro News: साइबर अपराधियों ने चार को बनाया निशाना, ठगे 2.30 लाख रुपये

Bokaro News: पेटरवार, प्रतिनिधि। पेटरवार थाना क्षेत्र में साइबर अपराधियों ने अपना नेटवर्क फैलाकर लगातार लोगों के बैंक खाते में जमा राशि को खाली कर रहे हैं, जिसके कारण लोगों में काफी दहशत व्याप्त हो गया है और उन्हें भविष्य की चिंता सताए जा रही है। पेटरवार के भोले भाले ग्रामीण साइबर ठगों के चिकनी चुपड़ी बातों में फंसकर साइबर ठगों के शिकार हो रहे है।

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पुलिस की अपील

सामान्य प्रश्न

पेटरवार में साइबर ठगी की घटनाएँ कब से शुरू हुई हैं?
पेटरवार में साइबर ठगी की घटनाएँ 19 जुलाई से शुरू हुई हैं।
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