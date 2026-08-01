Bokaro News: पेटरवार में साइबर ठगों का बढ़ता जाल, पखवाड़े भर में चार लोगों से 2.30 लाख रुपये की ठगी

Bokaro News: पेटरवार में साइबर ठगों का बढ़ता जाल, पखवाड़े भर में चार लोगों से 2.30 लाख रुपये की ठगीपेटरवार में साइबर ठगों का बढ़ता जाल, पखवाड़े भर में चार लोगों से

Bokaro News: पेटरवार प्रतिनिधि। पेटरवार थाना क्षेत्र में साइबर अपराधियों का नेटवर्क लगातार सक्रिय होता जा रहा है। बीते एक पखवाड़े के भीतर साइबर ठगों ने चार लोगों को अपना शिकार बनाते हुए उनके बैंक खातों से करीब 2 लाख 30 हजार रुपये उड़ा लिए हैं। लगातार सामने आ रही ठगी की घटनाओं से क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल है और ग्रामीण अपनी जमा-पूंजी की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं।

साइबर ठगी के मामले जानकारी के अनुसार पेटरवार पंचायत के खत्री मुहल्ला निवासी बिपिन कुमार खन्ना के साथ 29 जुलाई को साइबर ठगी की घटना हुई। सुबह करीब साढ़े दस बजे उनका मोबाइल अचानक हैंग होने लगा और कुछ देर बाद सामान्य हो गया। बाद में जब उन्होंने अपने पुत्र के खाते में 500 रुपये भेजने का प्रयास किया तो लेन-देन सफल नहीं हुआ। बैंक खाते की जांच कराने पर पता चला कि उनके खाते से 99,865 रुपये की निकासी हो चुकी है। इस घटना से वे स्तब्ध रह गए।

अन्य ठगी की घटनाएं इससे एक दिन पहले 28 जुलाई को बुंडू पंचायत के गागी निवासी आनंद स्वर्णकार के खाते से साइबर अपराधियों ने 51 हजार रुपये उड़ा लिए थे। वहीं 27 जुलाई को पेटरवार निवासी देवरंजन कुमार के खाते से 50 हजार रुपये की ठगी की गई। इससे पहले 19 जुलाई को उत्तासारा पंचायत के अंबाडीह गांव निवासी राजेश कुमार दांगी के खाते से 30 हजार रुपये निकाल लिए गए थे। लगातार हो रही इन घटनाओं ने क्षेत्रवासियों की चिंता बढ़ा दी है।

थाना प्रभारी की अपील लोगों का कहना है कि साइबर अपराधी भोले-भाले ग्रामीणों को फोन कॉल, संदिग्ध लिंक और अन्य ऑनलाइन माध्यमों से जाल में फंसाकर ठगी कर रहे हैं। पेटरवार थाना प्रभारी राजू कुमार मुंडा ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि किसी भी अनजान कॉल, संदिग्ध लिंक, ओटीपी मांगने वाले संदेश अथवा फर्जी मोबाइल एप पर भरोसा न करें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें, ताकि साइबर अपराधों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।