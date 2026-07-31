Bokaro News: डीपीएस बोकारो में ऑर्केस्ट्रा व समूहगान प्रतियोगिता में गूंजी भारतीय संस्कृति की स्वर लहरियां
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Bokaro News: गुरूवार को दिल्ली पब्लिक स्कूल बोकारो में सांस्कृतिक सप्ताह धरोहर के तहत गुरुवार को अंतर-सदन ऑर्केस्ट्रा व समूहगान प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्राचार्य डॉ एएस गंगवार ने विद्यार्थियों की प्रस्तुति की सराहना करते हुए कहा कि संगीत आत्मिक व मानसिक शांति का प्रभावी माध्यम है। भारत की सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में ऐसे आयोजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
प्रतियोगिता का आयोजन
समसामयिक बॉलीवुड संगीत पर आधारित ऑर्केस्ट्रा प्रतियोगिता में विद्यालय के सभी छह सदनों के विद्यार्थियों ने तबला, गिटार, की-बोर्ड, बांसुरी, ड्रम, कोंगो व अन्य वाद्ययंत्रों पर आकर्षक प्रस्तुतियां देकर दर्शकों की खूब तालियां बटोरीं। रावी, चेनाब, सतलज, जमुना, झेलम व गंगा सदन के प्रतिभागियों ने लोकप्रिय फिल्मी गीतों की धुनों से पूरे सभागार को संगीतमय बना दिया। प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका अंजलि कुमारी, प्रणति दास व मयंक कुमार भक्ता ने निभाई। समूहगान प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने राजस्थान, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब व झारखंड के पारंपरिक लोकगीत प्रस्तुत कर देश की सांस्कृतिक विविधता की सुंदर झलक पेश की।
सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन
चेनाब सदन ने राजस्थानी, जमुना ने ओडिशा, रावी ने उत्तर प्रदेश, सतलज ने पश्चिम बंगाल, गंगा ने पंजाब व झेलम ने झारखंड की लोक संस्कृति को गीतों के माध्यम से मंच पर जीवंत कर दिया। इस प्रतियोगिता के निर्णायक प्राइमरी विंग के शिक्षक जय प्रकाश सिन्हा, प्रियंका व स्वीटी अनिल कुमार रहे। दोनों प्रतियोगिताओं के परिणाम बाद में घोषित किए जाएंगे।
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