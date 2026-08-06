Bokaro News: आशालता केंद्र में सांस्कृतिक कार्यक्रम, बच्चों की प्रतिभा ने मोहा मन
Bokaro News: आशालता केंद्र में सांस्कृतिक कार्यक्रम, बच्चों की प्रतिभा ने मोहा मनआशालता केंद्र में सांस्कृतिक कार्यक्रम, बच्चों की प्रतिभा ने मोहा मनआशालता केंद्र
Bokaro News: आशा-लता विकलांग विकास केंद्र, सेक्टर-5 डी बोकारो स्टील सिटी में बुधवार को विद्यार्थियों की ओर से आशालता प्रांगण में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि रोटरी के पूर्व जिला गवर्नर व क्वालिटी पॉलीकेम प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक महेश केजरीवाल थे। विशिष्ट अतिथि अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित रैप-टाइट इंक के अध्यक्ष सुनील डागा रहे। कार्यक्रम में प्रदीप नारायण, महेश गुप्ता, आशा-लता के निदेशक भवानी शंकर जायसवाल, मोहन आजाद, पीके दुबे, अविनाश, सागर, चेतली प्रसाद समेत शिक्षक, शिक्षिकाएं व विद्यार्थी उपस्थित थे। अतिथियों ने केंद्र की कक्षाओं का भ्रमण किया व बच्चों से मुलाकात की। इस दौरान बच्चों के बीच मिठाइयों का वितरण भी किया गया।
मुख्य अतिथि महेश केजरीवाल ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए उनके सर्वांगीण विकास के लिए हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया। वहीं सुनील डागा को आशा-लता केंद्र के प्रति उनके निरंतर सहयोग के लिए सम्मानित किया गया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।