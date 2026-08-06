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Bokaro News: आशालता केंद्र में सांस्कृतिक कार्यक्रम, बच्चों की प्रतिभा ने मोहा मन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: आशालता केंद्र में सांस्कृतिक कार्यक्रम, बच्चों की प्रतिभा ने मोहा मनआशालता केंद्र में सांस्कृतिक कार्यक्रम, बच्चों की प्रतिभा ने मोहा मनआशालता केंद्र

Bokaro News: आशालता केंद्र में सांस्कृतिक कार्यक्रम, बच्चों की प्रतिभा ने मोहा मन

Bokaro News: आशा-लता विकलांग विकास केंद्र, सेक्टर-5 डी बोकारो स्टील सिटी में बुधवार को विद्यार्थियों की ओर से आशालता प्रांगण में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि रोटरी के पूर्व जिला गवर्नर व क्वालिटी पॉलीकेम प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक महेश केजरीवाल थे। विशिष्ट अतिथि अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित रैप-टाइट इंक के अध्यक्ष सुनील डागा रहे। कार्यक्रम में प्रदीप नारायण, महेश गुप्ता, आशा-लता के निदेशक भवानी शंकर जायसवाल, मोहन आजाद, पीके दुबे, अविनाश, सागर, चेतली प्रसाद समेत शिक्षक, शिक्षिकाएं व विद्यार्थी उपस्थित थे। अतिथियों ने केंद्र की कक्षाओं का भ्रमण किया व बच्चों से मुलाकात की। इस दौरान बच्चों के बीच मिठाइयों का वितरण भी किया गया।

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मुख्य अतिथि महेश केजरीवाल ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए उनके सर्वांगीण विकास के लिए हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया। वहीं सुनील डागा को आशा-लता केंद्र के प्रति उनके निरंतर सहयोग के लिए सम्मानित किया गया।

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