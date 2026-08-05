Bokaro News: आशा-लता विकलांग विकास केंद्र में सांस्कृतिक कार्यक्रम, बच्चों की प्रतिभा ने जीता दिल
Bokaro News: सेक्टर-5 स्थित आशा-लता विकलांग विकास केंद्र में बुधवार को एक रंगीन सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि महेश केजरीवाल ने बच्चों के विकास पर जोर दिया, जबकि सुनील डागा ने केंद्र को निरंतर समर्थन देने के लिए सम्मानित किया। कार्यक्रम में गीत, नृत्य और अन्य प्रस्तुतियों के साथ मिठाइयों का वितरण किया गया।
Bokaro News: सेक्टर-5 स्थित आशा-लता विकलांग विकास केंद्र में बुधवार को विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रोटरी के पूर्व जिला गवर्नर एवं क्वालिटी पॉलीकेम प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक महेश केजरीवाल तथा विशिष्ट अतिथि अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित रैप-टाइट इंक के अध्यक्ष सुनील डागा थे। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने केंद्र की विभिन्न कक्षाओं का भ्रमण कर बच्चों से मुलाकात की और उनका उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर उन्होंने बच्चों को स्नेहपूर्वक मिठाइयां भी खिलाईं। मुख्य अतिथि महेश केजरीवाल ने बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल देते हुए भविष्य में हरसंभव सहयोग देने का आश्वासन दिया।
आशा-लता केंद्र को लगातार सहयोग प्रदान करने के लिए सुनील डागा का विशेष सम्मान किया गया। विद्यार्थियों ने गीत, नृत्य एवं अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम के अंत में सभी बच्चों के बीच मिठाइयों का वितरण किया गया। मौके पर प्रदीप नारायण, महेश गुप्ता, केंद्र के निदेशक भवानी शंकर जायसवाल, मोहन आजाद, पीके दुबे, अविनाश, सागर, चेताली प्रसाद सहित शिक्षक-शिक्षिकाएं एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।