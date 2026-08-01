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Bokaro News: डीपीएस बोकारो के ‘धरोहर’ उत्सव का समापन, भारतीय और वैश्विक संस्कृति के संगम ने मोहा मन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: डीपीएस बोकारो के ‘धरोहर’ उत्सव का समापन, भारतीय और वैश्विक संस्कृति के संगम ने मोहा मनडीपीएस बोकारो के ‘धरोहर’ उत्सव का समापन, भारतीय और वैश्विक संस्क

Bokaro News: डीपीएस बोकारो के ‘धरोहर’ उत्सव का समापन, भारतीय और वैश्विक संस्कृति के संगम ने मोहा मन

Bokaro News: डीपीएस बोकारो में आयोजित चार दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव ‘धरोहर’ का भव्य समापन समारोह शुक्रवार को संपन्न हुआ। समारोह की मुख्य अतिथि बीएसएल की अधिशासी निदेशक (मानव संसाधन) राजश्री बनर्जी ने कहा कि कला की कोई सीमा नहीं होती। यह सीमाओं के पार भी लोगों को एकसूत्र में बांधती है और हमारी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने का कार्य करती है।

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समारोह का उद्घाटन

उन्होंने कहा कि जीवन में केवल परीक्षा के अंक ही महत्वपूर्ण नहीं हैं, बल्कि कला और संगीत तनावमुक्त एवं आनंदपूर्ण जीवन के लिए भी आवश्यक हैं। समारोह का उद्घाटन मुख्य अतिथि ने प्राचार्य डॉ. ए.एस. गंगवार एवं वरिष्ठ शिक्षकों के साथ दीप प्रज्ज्वलित कर किया। प्राचार्य ने कहा कि धरोहर उत्सव ने विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति से जोड़ने के साथ-साथ वैश्विक दृष्टिकोण भी प्रदान किया है।

नृत्य प्रस्तुतियाँ

कार्यक्रम में विभिन्न सदनों ने भारतीय और अंतरराष्ट्रीय नृत्य शैलियों का अनूठा संगम प्रस्तुत किया। गंगा हाउस ने कथकली और चीनी फैन डांस, चेनाब हाउस ने कत्थक और साल्सा, जमुना हाउस ने मणिपुरी एवं रूसी कलिनका, सतलज हाउस ने मोहिनीअट्टम और नेपाली मारुनी, जबकि रावी हाउस ने भरतनाट्यम और श्रीलंकाई काड्यन नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दी।

प्रतियोगिता परिणाम

प्रतियोगिता में जमुना और चेनाब हाउस संयुक्त रूप से प्रथम, गंगा और सतलज द्वितीय तथा झेलम और रावी तृतीय रहे। अंतर-सदन समूह-गान प्रतियोगिता में सतलज हाउस ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। समारोह में विद्यार्थियों की रचनात्मकता और सांस्कृतिक प्रतिभा की खूब सराहना हुई।

प्रश्नोत्तर

धरोहर उत्सव का समापन समारोह कब हुआ?
धरोहर उत्सव का समापन समारोह शुक्रवार को संपन्न हुआ।
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