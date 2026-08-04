Bokaro News: डीपीएस बोकारो की प्राइमरी विंग का तीनदिवसीय सांस्कृतिक उत्सव शुरू
Bokaro News: बोकारो के डीपीएस बोकारो की प्राइमरी इकाई में सांस्कृतिक उत्सव 'धरोहर' की शुरुआत हुई। इस कार्यक्रम में दूसरी से पांचवीं कक्षा के छात्रों ने तबला वादन की शानदार प्रस्तुतियां दीं। जमुना सदन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्राचार्य ने बच्चों की प्रतिभा की सराहना की और संगीत में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।
Bokaro News: बोकारो। डीपीएस बोकारो की प्राइमरी इकाई के सांस्कृतिक उत्सव धरोहर का मंगलवार को अंतर-सदन समूह तबलावादन के साथ इस संगीतमय उत्सव की शुरुआत हुई। इसमें दूसरी कक्षा से पांचवीं तक के सभी छह सदनों के बाल संगीत-साधकों ने अद्वितीय लयकारी और उत्साह का प्रदर्शन किया। रंग-बिरंगे, आकर्षक व भव्य पारंपरिक परिधानों में सजे-संवरे तबला के नन्हे उस्तादों की छोटी-छोटी नाजुक उंगलियों से तीन ताल और झपताल के बोल प्रस्फुटित हो रहे थे। इस स्पर्धा में जमुना सदन ने प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि गंगा और रावी सदन की टीमों ने संयुक्त रूप से उपविजेता बनने का गौरव पाया। वहीं चेनाब हाउस की टीम तृतीय स्थान पर रही।
समारोह का औपचारिक शुभारंभ विद्यार्थियों की ओर से विद्यालय के प्राचार्य डॉ. ए एस गंगवार को फल-उपहार भेंटकर किए गए आत्मीय स्वागत व पारंपरिक दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। प्राचार्य ने बच्चों के प्रदर्शन और उनके आत्मविश्वास की मुक्तकंठ से सराहना करते हुए अपनी प्रतिभा को इसी प्रकार निरंतर परिश्रम से निखारने की प्रेरणा दी। उन्होंने संगीत के क्षेत्र में छात्राओं की और अधिक भागीदारी पर बल देते हुए कहा कि आज कला और संगीत के क्षेत्र में करियर की असीम संभावनाएं हैं।
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