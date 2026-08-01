Bokaro News: डीपीएस चास के अंतरसदन सांस्कृतिक महोत्सव में बिखरे भारतीय संस्कृति के रंग
Bokaro News: डीपीएस चास में अंतर सदन सांस्कृतिक महोत्सव में नृत्य प्रतियोगिताडीपीएस चास के अंतरसदन सांस्कृतिक महोत्सव में बिखरे भारतीय संस्कृति के रंगडीपीएस चास के
Bokaro News: डीपीएस चास में आयोजित अंतरसदन सांस्कृतिक महोत्सव के तीसरे दिन विद्यालय का सभागार भारतीय संस्कृति, संगीत और लोक परंपराओं के रंगों से सराबोर हो उठा। नृत्य प्रतियोगिता के माध्यम से विद्यार्थियों ने देश के विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत रूप में प्रस्तुत कर भारत की "अनेकता में एकता" की भावना को दर्शाया।
प्रतियोगिता का विवरण
कार्यक्रम की मुख्य अतिथि नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. दीपिका थीं। प्रतियोगिता में विद्यालय के चारों सदनों ने अलग-अलग राज्यों की सांस्कृतिक पहचान को मंच पर साकार किया। गंगा सदन के विद्यार्थियों ने बंगाल की समृद्ध लोक संस्कृति पर आधारित बांग्ला नृत्य प्रस्तुत किया। जमुना सदन ने पंजाब के उत्साह और उमंग से भरपूर लोकनृत्य से दर्शकों का मन मोह लिया। चेनाब सदन ने असम की सांस्कृतिक विरासत को आकर्षक असमिया नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया। वहीं सतलज सदन ने ओडिसी नृत्य की भावपूर्ण प्रस्तुति देकर भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपरा की गरिमा को प्रदर्शित किया।
विशेष अतिथि के विचार
मुख्य अतिथि डॉ. दीपिका ने विद्यार्थियों की प्रतिभा और आत्मविश्वास की सराहना करते हुए कहा कि भारत की सांस्कृतिक विविधता उसकी सबसे बड़ी पहचान है। विद्यालय की प्राचार्य डॉ. मनीषा तिवारी ने कहा कि विद्यालय का उद्देश्य शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ विद्यार्थियों में सांस्कृतिक मूल्यों, नेतृत्व क्षमता और अपनी विरासत के प्रति सम्मान की भावना विकसित करना है। कार्यक्रम में विद्यार्थियों की प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया।
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