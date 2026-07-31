Bokaro News: डीपीएस चास में अंतर सदन सांस्कृतिक महोत्सव

Bokaro News: बोकारो में डीपीएस चास के अंतरसदन सांस्कृतिक महोत्सव में विद्यार्थियों ने विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक विरासत को नृत्य के माध्यम से पेश किया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉ. दीपिका ने बच्चों की प्रस्तुति की सराहना की। विद्यालय की प्राचार्य ने भारतीय संस्कृति की विविधता को हमारी सबसे बड़ी पहचान बताया।

Bokaro News: बोकारो, प्रतिनिधि। डीपीएस चास में आयोजित अंतरसदन सांस्कृतिक महोत्सव के तीसरे दिन विद्यालय का सभागार भारतीय संस्कृति के रंगों, संगीत और लोक परंपराओं से सराबोर हो उठा। नृत्य प्रतियोगिता के माध्यम से विद्यार्थियों ने देश के विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत रूप में प्रस्तुत कर यह संदेश दिया कि भारत अनेकता में एकता का अनुपम उदाहरण है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. दीपिका ने कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई।

प्रतियोगिता के विभिन्न सदन प्रतियोगिता में विद्यालय के चारों सदनों ने अलग-अलग राज्यों की सांस्कृतिक पहचान को मंच पर साकार किया। गंगा सदन के विद्यार्थियों ने बंगाल की समृद्ध लोक-संस्कृति पर आधारित बांग्ला नृत्य प्रस्तुत किया। जमुना सदन ने पंजाब के उत्साह, उमंग और जीवंतता से भरपूर लोकनृत्य की मनोहारी प्रस्तुति दी। चेनाब सदन ने असम की सांस्कृतिक विरासत आकर्षक असमिया नृत्य प्रस्तुत किया। जबकि सतलज सदन ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपरा की गरिमा को प्रदर्शित करते हुए ओडिसी नृत्य की भावपूर्ण व मनमोहक प्रस्तुति दिया।

मुख्य अतिथि और विद्यालय का उद्देश्य मुख्य अतिथि डॉ. दीपिका ने विद्यार्थियों की प्रस्तुति की सराहना करते हुए कहा, भारत की सांस्कृतिक विविधता हमारी सबसे बड़ी पहचान है। आज बच्चों ने जिस आत्मविश्वास और समर्पण के साथ विभिन्न राज्यों की संस्कृति को मंच पर प्रस्तुत किया, वह अत्यंत प्रशंसनीय है। विद्यालय की प्राचार्य डॉ. मनीषा तिवारी ने कहा भारतीय संस्कृति विविधताओं का विराट संगम है और यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने कहा विद्यालय का उद्देश्य शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ विद्यार्थियों में अपनी सांस्कृतिक विरासत के प्रति सम्मान और नेतृत्व क्षमता का विकास करना भी है।