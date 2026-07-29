Bokaro News: जिले के चार विधानसभा में 15 लाख 35 हजार 267 गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन पूरा : उपायुक्त

Bokaro News: जिले के चार विधानसभा में 15 लाख 35 हजार 267 गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन पूरा : उपायुक्तजिले के चार विधानसभा में 15 लाख 35 हजार 267 गणना प्रपत्रों का

Bokaro News: बोकारो, प्रतिनिधि। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर-2026) के तहत आम मतदाताओं एवं बीएलओं की सहभागिता वाला चरण बुधवार रात 12 बजे के साथ संपन्न हो गया। बुधवार को जायका हैपनिंग्स में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अजय नाथ झा ने कहा कि एसआईआर को लेकर किसी भी प्रकार की भ्रांति रखने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रक्रिया मतदाता सूची को अधिक शुद्ध, अपडेट व पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से संचालित की गई है। जिन पात्र नागरिकों की किसी कारणवश एसआईआर प्रक्रिया में भागीदारी नहीं हो सकी है, वे 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रपत्र-6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में नाम शामिल करा सकेंगे। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन एवं स्थानांतरण की प्रक्रिया निरंतर जारी रहने वाली व्यवस्था है।

मतदाता सूची के शुद्धिकरण का अहम अभियान डीईओ सह डीसी ने कहा कि वर्ष 2003 के बाद पहली बार इस स्तर पर विशेष गहन पुनरीक्षण किया गया है। इसका उद्देश्य स्थायी रूप से स्थानांतरित, मृत अथवा अन्य आवश्यक संशोधनों का सत्यापन कर मतदाता सूची को अधिक सटीक एवं विश्वसनीय बनाना है। इस प्रक्रिया से किसी भी पात्र मतदाता का मतदान का अधिकार समाप्त नहीं होता, बल्कि भविष्य में भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत नाम जोड़ा जा सकता है। उन्होंने कहा कि बोकारो जैसे भौगोलिक एवं सामाजिक रूप से विविध जिले में एसआईआर अभियान चुनौतीपूर्ण था। गोमिया के दुर्गम क्षेत्रों से लेकर शहरी बोकारो तक बीएलओ एवं प्रशासनिक टीम ने पूरी निष्ठा से कार्य किया। शहरी क्षेत्रों के शिक्षित एवं जागरूक नागरिकों से उन्होंने लोकतांत्रिक दायित्वों के प्रति अधिक संवेदनशील एवं सक्रिय रहने की अपील की गयी।

चार विधानसभा क्षेत्रों में शत-प्रतिशत डिजिटाइजेशन डीईओ ने बताया कि जिले के सभी चार विधानसभा क्षेत्रों में एसआईआर के तहत डिजिटाइजेशन का कार्य शत-प्रतिशत पूरा कर लिया गया है। 34-गोमिया विधानसभा क्षेत्र में 3,19,737, 35-बेरमो विधानसभा क्षेत्र में 3,31,728, 36-बोकारो विधानसभा क्षेत्र में 5,97,439 तथा 37-चंदनकियारी (अजा.) विधानसभा क्षेत्र में 2,86,363 गणना प्रपत्रों का शत प्रतिशत डिजिटाइजेशन किया गया। इस प्रकार जिले के कुल 15,35,267 गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन पूर्ण कर जिला ने निर्धारित लक्ष्य शत-प्रतिशत हासिल कर लिया।

जनजागरूकता अभियान से मिली सफलता डीसी ने बताया कि एसआईआर अभियान को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा प्रचार रथ, सोशल मीडिया, मीडिया संवाद, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों एवं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के सहयोग से व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया गया। अंतिम समय तक प्राप्त सभी गणना प्रपत्रों की ऑनलाइन प्रविष्टि सुनिश्चित कर अभियान को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। मौके पर डीडीसी शताब्दी मजूमदार, चास एसडीओ प्रांजल ढांडा, प्रशिक्षु आईएएस अरविंद राधाकृष्णन, उप निदेशक सह डीपीआरओ रवि कुमार, जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रेमचंद सिन्हा, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी श्री अविनाश कुमार सिंह, जेएएस प्रोबेशनर कुनाल कुमार, सौम्या सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।