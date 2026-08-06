Bokaro News: आठ माह से वेतन नहीं मिलने पर आयुष्मान कर्मियों में रोष, आंदोलन की चेतावनी
Bokaro News: आठ माह से वेतन नहीं मिलने पर आयुष्मान कर्मियों में रोष, आंदोलन की चेतावनीआठ माह से वेतन नहीं मिलने पर आयुष्मान कर्मियों में रोष, आंदोलन की चेतावनीआठ म
Bokaro News: चास, प्रतिनिधि। चास नगर निगम क्षेत्र में संचालित शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में कार्यरत कर्मियों को पिछले आठ माह से वेतन नहीं मिलने के कारण आर्थिक संकट गहराता जा रहा है।
कर्मियों की नाराजगी
लंबे समय से भुगतान लंबित रहने से कर्मचारियों में भारी नाराजगी है। उनका आरोप है कि एजेंसी बदलने के बाद वेतन भुगतान की व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई है। वेतन की मांग करने पर काम छोड़ने तक की बात कही जा रही है, जिससे कर्मियों को मानसिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
तनाव का सामना करना पड़ा
कर्मियों ने बताया कि पहले नगर निगम की ओर से समय पर वेतन का भुगतान होता था, लेकिन नई एजेंसी के जिम्मा संभालने के बाद पिछले कई महीनों से वेतन नहीं मिला है। इसके कारण परिवार का भरण-पोषण, बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो गया है।
समाधान की मांग
उनका कहना है कि मेयर, बोकारो विधायक, अपर नगर आयुक्त और सिविल सर्जन को कई बार आवेदन देने के बावजूद अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। आक्रोशित कर्मियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया गया तो वे उपायुक्त कार्यालय के समीप धरना-प्रदर्शन करेंगे। इस संबंध में मेयर भोलू पासवान ने कहा कि वे मामले को लेकर बोकारो के उपायुक्त से बातचीत कर शीघ्र समाधान का प्रयास करेंगे।
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