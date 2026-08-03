Bokaro News: सीबीएसई ईस्ट जोन जुडो चैंपियनशिप में क्रिसेंट पब्लिक स्कूल ने जीते 8 पदक
Bokaro News: क्रिसेंट पब्लिक स्कूल को जुडो में 6 कांस्य समेत 2 रजत पदकसीबीएसई ईस्ट जोन जुडो चैंपियनशिप में क्रिसेंट पब्लिक स्कूल ने जीते 8 पदकसीबीएसई ईस्ट जोन जुड
Bokaro News: सीबीएसई ईस्ट जोन जुडो गर्ल्स चैंपियनशिप 2026-27 में क्रिसेंट पब्लिक स्कूल के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 रजत और 6 कांस्य पदक अपने नाम किए। विद्यालय पहुंचने पर विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। विद्यालय के अकादमिक कोऑर्डिनेटर अक्षत गुप्ता ने बताया कि यह प्रतियोगिता 27 से 30 जुलाई तक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित गुरुकुल मोंटेसरी स्कूल में आयोजित हुई थी। प्रतियोगिता में सीबीएसई ईस्ट जोन के 27 विद्यालयों के लगभग 400 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। कड़े मुकाबलों के बीच क्रिसेंट पब्लिक स्कूल की छात्राओं ने उत्कृष्ट खेल कौशल का प्रदर्शन करते हुए कुल आठ पदक जीतकर विद्यालय का नाम रोशन किया।
उन्होंने कहा कि विद्यालय के छात्र-छात्राएं शिक्षा के साथ-साथ खेलकूद में भी लगातार बेहतर प्रदर्शन कर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। यह उपलब्धि खिलाड़ियों की मेहनत, अनुशासन और समर्पण का परिणाम है। अक्षत गुप्ता ने सभी विजेता खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
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