Bokaro News: हर विद्यालय में एसएमसी का हो रहा है पुर्नगठन, कई अध्यक्ष को दोबारा इस पद पर चयन का हो रहा प्रयास

Bokaro News: बोकारो कृष्णा चौधरी। कई सरकारी स्कूलों में नियम को ताक पर रखकर नई विद्यालय प्रबंधन समितियों का पुनर्गठन किया जा रहा है। दोबारा समिति का अध्यक्ष बनाने में स्कूल के प्राचार्य का सहयोग मिल रहा है। सरकारी स्कूलों में जमीनी स्तर पर शिक्षा के अधिकार को मजबूत करने के लिए राज्य शिक्षा परियोजना के निर्देश पर जिले के सभी स्कूलों में विद्यालय प्रबंधन समितियों (एसएमसी) का पुनर्गठन किया जा रहा है। नर्सरी से लेकर हाई स्कूल में आगामी 30 जुलाई तक नई समितियों का गठन का आदेश दिया गया है। जानकारी के अनुसार कई स्कूलों में नियम को दरकिनार कर नई समितियों का पुनर्गठन किया जा रहा है। समिति में पूर्व अध्यक्ष को इस पद रखा जा रहा है जो नियम के खिलाफ है। कई अभिभावकों की शिकायत है कि स्कूल के प्राचार्य की मिलीभगत से पूर्व के अध्यक्ष को अध्यक्ष बनाया जा रहा है। बताया जाता है कि इसकी सही जानकारी 30 जुलाई के बाद ही हो पाएगा। जब पूरा स्कूल की रिपोर्ट विभाग के पास आ जाएगी। इस बावत जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रवीण रंजन का पक्ष जानने के लिए शाम में उनके मोबाइल पर कॉल किया, रिंग हुई पर बात नहीं हो पाई。