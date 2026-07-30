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Bokaro News: हर विद्यालय में एसएमसी का हो रहा है पुर्नगठन, कई अध्यक्ष को दोबारा इस पद पर चयन का हो रहा प्रयास

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: हर विद्यालय में एसएमसी का हो रहा है पुर्नगठन, कई अध्यक्ष को दोबारा इस पद पर चयन का हो रहा प्रयासहर विद्यालय में एसएमसी का हो रहा है पुर्नगठन, कई अध्यक

Bokaro News: हर विद्यालय में एसएमसी का हो रहा है पुर्नगठन, कई अध्यक्ष को दोबारा इस पद पर चयन का हो रहा प्रयास

Bokaro News: बोकारो कृष्णा चौधरी। कई सरकारी स्कूलों में नियम को ताक पर रखकर नई विद्यालय प्रबंधन समितियों का पुनर्गठन किया जा रहा है। दोबारा समिति का अध्यक्ष बनाने में स्कूल के प्राचार्य का सहयोग मिल रहा है। सरकारी स्कूलों में जमीनी स्तर पर शिक्षा के अधिकार को मजबूत करने के लिए राज्य शिक्षा परियोजना के निर्देश पर जिले के सभी स्कूलों में विद्यालय प्रबंधन समितियों (एसएमसी) का पुनर्गठन किया जा रहा है। नर्सरी से लेकर हाई स्कूल में आगामी 30 जुलाई तक नई समितियों का गठन का आदेश दिया गया है। जानकारी के अनुसार कई स्कूलों में नियम को दरकिनार कर नई समितियों का पुनर्गठन किया जा रहा है। समिति में पूर्व अध्यक्ष को इस पद रखा जा रहा है जो नियम के खिलाफ है। कई अभिभावकों की शिकायत है कि स्कूल के प्राचार्य की मिलीभगत से पूर्व के अध्यक्ष को अध्यक्ष बनाया जा रहा है। बताया जाता है कि इसकी सही जानकारी 30 जुलाई के बाद ही हो पाएगा। जब पूरा स्कूल की रिपोर्ट विभाग के पास आ जाएगी। इस बावत जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रवीण रंजन का पक्ष जानने के लिए शाम में उनके मोबाइल पर कॉल किया, रिंग हुई पर बात नहीं हो पाई。

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पहले एक से आठ कक्षा तक थी एमएससी समिति

मालूम हो कि पहले कक्षा एक से 8 तक एमएससी सीमित थी। वर्तमान में हाई स्कूल में भी एसएमसी का गठन किया जा रहा है। पहले एक ही परिवार के कई सदस्यों या बार-बार अध्यक्ष बनने की रोक नहीं थी। अब एक परिवार से केवल एक सदस्य होगा। लगातार दूसरी बार कोई अध्यक्ष नहीं बन सकेगा। समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद केवल और केवल अभिभावकों के लिए आरक्षित रहेगा। स्कूल के प्रधानाध्यापक इस कमेटी के सदस्य सचिव के रूप में होंगे। जिसकी कार्यकाल दो साल का होगा।

क्या है नियम

समिति के सदस्य साक्षर हो, पोषक क्षेत्र में स्थायी निवासी हो, जिसका पुत्र या पुत्री विद्यालय में पढ़ता हो जो कम से कम दो साल तक स्कूल में जरूर रहे(विद्यालय उच्चतम कक्षाओं के माता-पिता समिति का सदस्य नहीं बन सकते), समिति में 50 प्रतिशत महिलाएं होगी, अध्यक्ष का चुनाव दोबारा होने पर सकारण सक्षम अधिकारी को सूचित करना होगा, एक ही परिवार से लगातार दो बार अध्यक्ष नहीं होंगे, लगातार तीन बैठक में अनुपस्थित रहे व्यक्ति का दोबारा चयन नहीं किया जाए।

सामान्य प्रश्न

बोकारो में विद्यालय प्रबंधन समितियों का पुनर्गठन कब तक होगा?
30 जुलाई तक नई समितियों का गठन करना है।
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