Bokaro News: झमाझम बारिश ने खोली ग्रामीण सड़कों की पोल, कीचड़ और गड्ढों से बढ़ी परेशानी
Bokaro News: पेटरवार फोटो 03 गड्ढों में तब्दील मंझली सिरी-अरजुवा पथझमाझम बारिश ने खोली ग्रामीण सड़कों की पोल, कीचड़ और गड्ढों से बढ़ी परेशानीझमाझम बारिश ने खोली ग्
Bokaro News: पेटरवार, प्रतिनिधि। प्रखंड क्षेत्र में पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश ने ग्रामीण सड़कों की हालत बदतर कर दी है।
ग्रामीण सड़कों की स्थिति
कई प्रमुख ग्रामीण सड़कें कीचड़, जलजमाव और बड़े-बड़े गड्ढों के कारण तालाब जैसी नजर आने लगी हैं। इससे ग्रामीणों के साथ-साथ स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार, गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली अधिकांश सड़कें जगह-जगह क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। बारिश का पानी गड्ढों में भर जाने से उनकी गहराई का अंदाजा नहीं लग पाता, जिसके कारण दोपहिया वाहन चालक अक्सर फिसलकर दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से सड़कों पर पानी जमा रहता है और थोड़ी सी बारिश में भी सड़कें दलदल में तब्दील हो जाती हैं।
मुख्य ग्रामीण सड़क की स्थिति
प्रखंड की मंझली-सिरी-अरजुवा मुख्य ग्रामीण सड़क की स्थिति सबसे अधिक खराब बताई जा रही है। करीब 10 किलोमीटर लंबी इस सड़क पर जगह-जगह बड़े गड्ढे बन गए हैं। इस मार्ग से कई गांव जुड़े हुए हैं, इसलिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि आपात स्थिति में मरीजों को अस्पताल पहुंचाना भी चुनौती बन गया है और कई बार एंबुलेंस गांव तक आने से हिचकती है। ग्रामीणों ने प्रशासन और संबंधित विभाग से सड़क की शीघ्र मरम्मत, गिट्टी-मलबा डालने तथा स्थायी समाधान के लिए पक्की सड़क निर्माण कराने की मांग की है।
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