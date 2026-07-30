Bokaro News: जैनामोड़ जलापूर्ति योजना से बिना फिल्टर का पानी सप्लाई, ग्रामीणों में नाराजगी जैनामोड़ जलापूर्ति योजना से बिना फिल्टर का पानी सप्लाई, ग्रामीणों में नाराजगी

Bokaro News: जरीडीह प्रखंड की जैनामोड़ ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत खूंटरी स्थित जलमीनार से जुड़े 10 पंचायतों में इन दिनों बिना फिल्टर किया हुआ पानी आपूर्ति किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि तुपकाडीह पंप हाउस से तेनू-बोकारो नहर का मिट्टी युक्त पानी सीधे पाइपलाइन के माध्यम से करीब 10 हजार उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे लोगों में चिंता बढ़ गई है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में कार्यरत एक कर्मी ने बताया कि पानी शुद्ध करने के लिए आवश्यक ब्लीचिंग पाउडर, फिटकरी (एलम), चूना समेत अन्य सामग्री उपलब्ध नहीं है। इसके कारण नहर के पानी को बिना समुचित शोधन के ही सप्लाई करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आवश्यक सामग्री की मांग समिति से की गई है, लेकिन अब तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है。