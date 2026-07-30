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Bokaro News: जैनामोड़ जलापूर्ति योजना से बिना फिल्टर का पानी सप्लाई, ग्रामीणों में नाराजगी जैनामोड़ जलापूर्ति योजना से बिना फिल्टर का पानी सप्लाई, ग्रामीणों में नाराजगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: जैनामोड़ जलापूर्ति योजना से बिना फिल्टर का पानी सप्लाई, ग्रामीणों में नाराजगीजैनामोड़ जलापूर्ति योजना से बिना फिल्टर का पानी सप्लाई, ग्रामीणों में नार

Bokaro News: जैनामोड़ जलापूर्ति योजना से बिना फिल्टर का पानी सप्लाई, ग्रामीणों में नाराजगी जैनामोड़ जलापूर्ति योजना से बिना फिल्टर का पानी सप्लाई, ग्रामीणों में नाराजगी

Bokaro News: जरीडीह प्रखंड की जैनामोड़ ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत खूंटरी स्थित जलमीनार से जुड़े 10 पंचायतों में इन दिनों बिना फिल्टर किया हुआ पानी आपूर्ति किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि तुपकाडीह पंप हाउस से तेनू-बोकारो नहर का मिट्टी युक्त पानी सीधे पाइपलाइन के माध्यम से करीब 10 हजार उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे लोगों में चिंता बढ़ गई है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में कार्यरत एक कर्मी ने बताया कि पानी शुद्ध करने के लिए आवश्यक ब्लीचिंग पाउडर, फिटकरी (एलम), चूना समेत अन्य सामग्री उपलब्ध नहीं है। इसके कारण नहर के पानी को बिना समुचित शोधन के ही सप्लाई करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आवश्यक सामग्री की मांग समिति से की गई है, लेकिन अब तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है。

समस्या का समाधान

जैनामोड़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि गंदे पानी की आपूर्ति से लोग परेशान हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि दो दिनों के भीतर फिल्टरयुक्त स्वच्छ पानी की आपूर्ति शुरू नहीं हुई तो जैनामोड़ और तुपकाडीह के व्यवसायी एवं ग्रामीण जलमीनार के मुख्य द्वार पर धरना-प्रदर्शन करेंगे। वहीं जरीडीह प्रखंड प्रमुख देवनारायण भगत ने कहा कि पानी शोधन में उपयोग होने वाली सभी आवश्यक सामग्री दो से तीन दिनों के भीतर उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके बाद पहले की तरह स्वच्छ और फिल्टरयुक्त पानी की आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

जैनामोड़ क्षेत्र में पानी की आपूर्ति में क्या समस्या है?
जैनामोड़ क्षेत्र में बिना फिल्टर किया हुआ गंदा पानी आपूर्ति किया जा रहा है।
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