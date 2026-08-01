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Bokaro News: जैनामोड़ जलापूर्ति योजना से बिना फिल्टर का पानी सप्लाई, ग्रामीणों में नाराजगी

By Hindustan | Bureau
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Bokaro News: जैनामोड़ जलापूर्ति योजना से बिना फिल्टर का पानी सप्लाई, ग्रामीणों में नाराजगी

Bokaro News: जैनामोड़ ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत खूंटरी स्थित जलमीनार से जुड़े 10 पंचायतों में इन दिनों बिना फिल्टर किया हुआ पानी आपूर्ति किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि तुपकाडीह पंप हाउस से तेनू-बोकारो नहर का मिट्टीयुक्त पानी सीधे पाइपलाइन के माध्यम से करीब 10 हजार उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे लोगों में चिंता बढ़ गई है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के एक कर्मी ने बताया कि पानी शुद्ध करने के लिए आवश्यक ब्लीचिंग पाउडर, फिटकरी, चूना सहित अन्य सामग्री उपलब्ध नहीं है। इसके कारण नहर के पानी को बिना समुचित शोधन के ही आपूर्ति करनी पड़ रही है।

उन्होंने कहा कि आवश्यक सामग्री की मांग संबंधित समिति से की गई है, लेकिन अब तक उपलब्ध नहीं कराई गई है।जैनामोड़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि गंदे पानी की आपूर्ति से लोग परेशान हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि दो दिनों के भीतर स्वच्छ पानी की आपूर्ति शुरू नहीं होने पर व्यवसायी और ग्रामीण जलमीनार के मुख्य द्वार पर धरना-प्रदर्शन करेंगे। वहीं प्रखंड प्रमुख देवनारायण भगत ने जल्द सामग्री उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है।

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