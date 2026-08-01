Bokaro News: एकता जन-कल्याण समिति सह इंकलाब फोर्स का गठन, रमेश चंद्र मांझी बने अध्यक्ष

Bokaro News: पिंड्राजोरा स्थित जायका रिसोर्ट में शनिवार को एकता जन-कल्याण समिति सह इंकलाब फोर्स का विधिवत गठन किया गया। बैठक में सामाजिक एकता, जनसेवा और क्षेत्र के समग्र विकास को संगठन का मुख्य उद्देश्य बताया गया। इस दौरान सर्वसम्मति से पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों का चयन किया गया। बैठक में रमेश चंद्र मांझी को अध्यक्ष, विनोद बिहारी सोरेन को उपाध्यक्ष, लक्ष्मीकांत गोराई को सचिव तथा राज किशोर महतो को कोषाध्यक्ष चुना गया। वहीं गणेश मांझी, दिलेश्वर कुमार, शत्रुघ्न गोराई, मनोज महतो, अनिल महतो, नरेश चंद्र महतो, अबनु महतो एवं जगदीश महतो को कार्यकारिणी सदस्य मनोनीत किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि समिति का उद्देश्य समाज में आपसी भाईचारा, सामाजिक समरसता और जनकल्याण की भावना को मजबूत करना है।