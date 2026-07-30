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Bokaro News: गोमिया में ईको टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा, वनाधिकार मामलों के त्वरित निष्पादन का निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: गोमिया में ईको टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा, वनाधिकार मामलों के त्वरित निष्पादन का निर्देशगोमिया में ईको टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा, वनाधिकार मामलों के त्वर

Bokaro News: गोमिया में ईको टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा, वनाधिकार मामलों के त्वरित निष्पादन का निर्देश

Bokaro News: बोकारो, वरीय संवाददाता। बोकारो उपायुक्त अजय नाथ झा ने गुरुवार को समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत लंबित सामुदायिक दावा पत्रों, विभिन्न विकास परियोजनाओं से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी), सामुदायिक वन अधिकार (सीएफआर) एवं सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (सीएफआरआर) से जुड़े मामलों की समीक्षा की।

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समीक्षा और निर्देश

उन्होंने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय स्थापित कर लंबित मामलों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में गोमिया क्षेत्र में ईको टूरिज्म के विकास पर विशेष चर्चा हुई। उपायुक्त ने कहा कि पर्यटन परियोजनाओं का विकास स्थानीय सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक पहचान को केंद्र में रखकर किया जाए, ताकि पर्यटन के साथ-साथ स्थानीय समुदाय की परंपराओं का संरक्षण भी सुनिश्चित हो सके। उन्होंने वन विभाग को इस संबंध में समन्वित कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया।

प्रस्तावों पर विचार

समीक्षा के दौरान सीसीएल राजरप्पा खुली खदान के लिए एनओसी, झारखंड ऊर्जा संचारण निगम की 132 केवी एवं 220 केवी ट्रांसमिशन लाइन परियोजनाओं तथा नावाडीह क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य से जुड़े प्रस्तावों पर विचार किया गया। जरीडीह प्रखंड में सीएफआर को सीएफआरआर में परिवर्तित करने और विश्व आदिवासी दिवस पर वनाधिकार पट्टा वितरण की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि वनाधिकार से जुड़े किसी भी दावा पत्र को सीधे अस्वीकृत नहीं किया जाए। त्रुटिपूर्ण मामलों को सुधार एवं पुनर्विचार के लिए संबंधित ग्राम सभा को वापस भेजा जाए, ताकि कोई भी पात्र लाभुक अपने अधिकार से वंचित न रहे। उन्होंने वनाधिकार अभिलेखों के सुरक्षित संधारण और सभी मामलों के पारदर्शी व समयबद्ध निष्पादन पर भी जोर दिया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बोकारो में किस अधिनियम के तहत मामलों की समीक्षा की गई?
वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत मामले की समीक्षा की गई।
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